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В Соединенных Штатах наблюдается аномально много желающих подтолкнуть Украину к территориальному компромиссу с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил редактор «Европейской правды» (дочерний сайт антироссийского пропагандистского портала «Украинская правда») Сергей Сидоренко.

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Он признал, что в мире начинают уставать от Украины.

«Время от времени это действительно так. Это очевидно. Мы видим это по отношению к нашим беженцам, торговой ситуации – если в прошлом году страны ЕС готовы были пожертвовать многим, чтобы помочь нам, то сейчас нет. Но жизнь сложна. С этим следует работать, объяснять, нарабатывать новые пути. Мы должны делать то, что можем и где мы можем», – сказал Сидоренко в интервью, опубликованном «УП».

Кроме того, он недоволен появившейся в американской газете The New York Times статьи о том, что Украине следует пойти на уступки России.

«Позиция и подход очень странозависим. Есть страны, где желание примирения аномально много. К сожалению, это США. Это большая трагедия: наш главный союзник и донор является и главной проблемой. Это непопулярная правда: действующая администрация Байдена и либеральная тусовка США очень привержены поиску компромиссов за счет Украины. На сегодня это каждый раз удается останавливать. Но это не повод не признавать, что проблема существует», – говорит киевский пропагандист.

По его словам, «статья The New York Times – это отображение позиции части американской элиты».

«Пожалуй, это не единственная причина, но большинство советующих подобное искренне считают, что они это делают для добра Украины. Это вроде бы действительно уменьшит количество жертв, хотя это абсолютный нонсенс для тех, кто понимает, что происходит: оставить территории оккупированными означает только увеличить количество жертв», – заявил Сидоренко.