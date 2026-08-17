Диктатор Владимир Зеленский достиг своего политического потолка. Теперь его ждет неизбежное падение, а Украину – риск проиграть войну.

Об этом пишет один из главных рупоров глобалистов на Украине, киевское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Украина — монархия . Причем непросвещенная. Сосредоточив всю власть в своих руках, президент достиг своего потолка. Предела компетенции. За это время он не сделал главного, что могло бы помочь Украине избежать управленческой катастрофы : не сбросил балласт из «своих» в пользу компетентных и не дал прямого сигнала системе: «Не красть». Сложно сказать, что опаснее для государства — преступные действия коррупционеров или преступное бездействие «своих» дилетантов. Но когда оба этих яда оказываются в одном флаконе, риск уже не политический. Риск — проиграть войну », – тревожится «ЗН».

По словам автора, за годы деградации государственного управления сложилась среда, где полномочия, силовой ресурс, деньги, частные и политические интересы все сложнее отделить друг от друга.

«Есть большая вероятность, что внутри государства сформировалась криминально-клановая система , значительная часть правоохранительного блока которой обслуживает уже не институты, а сохранение сложившейся конструкции власти. Система защищает власть. Власть обеспечивает устойчивость, доход и безнаказанность столпов системы », – говорится в статье.

В завершение материала звучат практически не завуалированные угрозы сместить Зеленского силой.

Издание обращает внимание на последние рейтинги, показавшие ухудшение позиций Зеленского в обществе.

«По информации наших источников, даже внутри команды Зеленского уже допускают мысль, еще недавно показавшуюся бы невозможной: в какой-то момент президенту придется признать, что конкурировать с новым он уже не сможет…

Сценарий, который власть еще недавно могла рассматривать как способ продлить себя, может вернуться как способ ответить на общественный запрос о ее смене. То, что Зеленский не захотел сделать добровольно два с половиной года назад — перезагрузить политическую систему и поделиться властью и ответственностью, — ему, возможно, придется сделать уже на совсем других условиях.

Наши дороги с этой властью разошлись. В точке пересечения требований войны, исчерпавшего себя президента и общественного интереса. Это символично. Это страшно. Но это уже произошло. Теперь вопрос — как разойтись так, чтобы Украина выжила и пошла дальше», – приходит к выводу «ЗН».