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Новости Украины

Портал Konserwatyzm опубликовал критическую статью по поводу чествования властями Польши деятелей УНР, которые были ситуативными союзниками Варшавы в борьбе против большевиков, но впоследствии превратились в гитлеровских коллаборационистов из ОУН-УПА, ответственных за «Волынскую резню».

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«Никогда не спрашивайте женщину о возрасте, мужчину о зарплате, а петлюровцев о том, что они делали в 1939-45 годах. Зацикленность исторической пропаганды Третьей республики на попытках обнаружить каких – то «хороших украинцев» всегда заканчивается тем же -чествованием нацистских коллаборационистов, участвовавших в антипольских акциях», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Автор напоминает, что еще до самого Дуды его супруга Агата в 2019 году аналогично вызвала недоумение поляков – выходцев из т.н. Кресов – ныне территории Западной Украины – тогда она оказала почести в некрополе, воздвигнутом в честь участников Украинской галицкой армии (которые «убивали поляков в 1918-19»), а также «СС Галичина и других героев Украины».

Издание подробно перечисляет примеры биографий петлюровцев, которые впоследствии сотрудничали со спецслужбами гитлеровской Германии.

«И напоследок вишенка на торте – Александр Петлюра, родной брат самопровозглашенного «главного атамана»… Под немецкой оккупацией он возглавлял коллаборационистскую газету «Волынь» в Ровно, связанную с доминирующим бандеровцами украинским Попечительским советом при немецкой группе армий.

«Сегодня, освобожденные кровью и трудом немецкого воина от страшных оков 23-летнего Московско–еврейского-азиатского плена, мы, украинцы, с гордо поднятыми лбами обращаемся к новой Европе, к Европе, которая возникла в блестящем сознании Великого Европейца – Адольфа Гитлера. Мы верим в такую Европу, мы проповедуем такую Европу, вот уже 23 года мы мечтаем о такой Европе, за такую Европу пролито море самой ценной украинской крови!».

Черт, это точно так же, как сегодня. Если бы только подставить Байдена и Джонсона вместо Гитлера, а для внешнего использования стереть упоминание евреев – этот петлюровский манифест мог бы произнести даже и Владимир Зеленский!» – изумляется автор.

Он призывает подвергнуть сомнению созданный властями образ «стойких польских союзников, которым в нашей стране ставят памятники» – на самом деле, зачастую речь идет о представителях «украинского нацизма», которые виновны в погромах и человеческих смертях.

«И этим предателям и убийцам поляков президент Польши Анджей Дуда только что возложил венок, преклонив колени», – резюмирует автор.