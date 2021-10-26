«Рупор Кремля» хочет признать Донбасс правопреемником Украины

26.10.2021 13:38 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Москва должна разорвать любые отношения с Киевом, дождаться возникновения на Украине внутреннего кризиса, который уничтожит страну и поменять власть на более договороспособную.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР луганский дипломат Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, точку бифуркации мы уже прошли. Мы находимся в том состоянии, когда возвращаться обратно и выстраивать добрососедские отношения уже не получится, что бы там ни произошло, каких бы договорённостей не достигли и за какой бы стол переговоров ни сели. То есть, грядёт кризис. Должна произойти перезагрузка украинской власти, всё должно быть перезачищено. Потому что с нынешней властью договариваться вообще невозможно», – сказал он.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьёв, которого антироссийская пропганда Киева часто называет «рупором Кремля», предложил официально объявить киевское руководство незаконным бандеровским режимом, оккупировавшим Украину.

«Я считаю, что надо отозвать официальное признание. Я не считаю нынешнюю бандеровскую власть правопреемником Украины. Я считаю, что надо признавать правопреемником Украины Донбасс. И говорить о том, что оккупированные территории надо возвращать. Это незаконные бандеровские формирования, которые незаконно оккупировали территорию великой Украины», – призвал телеведущий.