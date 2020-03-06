Рупор либералов опроверг ложь Лукашенко

06.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Российская Федерация проводит «химически чистое принуждение» Белоруссии к интеграции в рамках Союзного государства.

Об этом пишет «Независимая газета», считающаяся одним из рупоров оппозиционных российских либералов.

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Отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже второй год требует от России компенсации за потери из-за налогового маневра.

«Но еще ни разу в публичном пространстве Владимир Путин не заявил, что Россия компенсирует белорусские потери. Заверения в том, что стороны договорились и Россия будет выплачивать Беларуси по 300 миллионов долларов в год, звучат исключительно со стороны белорусских чиновников и самого Лукашенко», – обращает внимание газета.

При этом президент Белоруссии возмущается действиями России: «Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?»

«Ну да, это оно и есть, – пишет автор публикации, собкор «НГ» по Белоруссии «НГ» Ирина Халип. – Я бы даже сказала, химически чистое понуждение к интеграции. И дело не только в намеках Владимира Путина на то, что дотацию нужно заслужить интеграцией.

Вспомните недавние заявления вице-премьера Дмитрия Козака, что вместо компенсации за налоговый маневр Россия может предоставить белорусским нефтеперерабатывающим заводам отрицательный акциз – налоговый вычет, который действует для российских НПЗ. Но для этого нужно унифицировать налоговое законодательство.

Вот вам и одна из дорожных карт, о которых в последнее время почему-то все забыли. Иными словами, все то, что еще в прошлом году доставалось Беларуси за дружбу и обещания, теперь требует движения навстречу, и конечная точка того маршрута хорошо известна. Владимир Путин не зря хранит молчание. За него говорят вице-премьеры и главы госкорпораций, пресс-секретарь и министры, чиновники рангом поменьше и эксперты. А Путину говорить уже незачем — он все сказал раньше. Теперь можно ограничиться ремарками о каше на воде».

При этом, обращает внимание издание, «понуждение к интеграции, о котором говорит Александр Лукашенко, обходится без «зеленых человечков» и прочей опасной атрибутики».

«А значит, есть выбор: или платить за нефть и газ столько, сколько требует продавец, или соглашаться на предлагаемые условия и заливать дешевой нефтью местные НПЗ по самую крышу», – считает газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», из-за отказа от российской нефти Лукашенко ожидают проблемы на выборах.