Рупор меджлиса проворонил 15 миллионов и устроил спектакль в Киеве

11.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Руководство меджлисовского рупора, частного телеканала ATR, который принадлежит беглому российскому коммерсанту Ленуру Ислямову, в очередной раз скандалит по поводу финансирования из украинского бюджета.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», речь идет о 15 миллионов бюджетных гривен на оплату спутниковой трансляции. Эти деньги были выделены Киевом 28 декабря прошлого года, но в канун праздников руководство ATR не смогло «освоить» средства, и они вернулись в казначейство. Теперь же оно блокирует выплату, поскольку ввело для телеканала новое требование – чтобы получать бюджетные средства, ATR необходимо проводить тендер на наполнение своего эфира.

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Ужесточение контроля за расходованием денег вызвало ожидаемый протест верхушки ATR, которое поспешило перевести ситуацию в плоскость «предатель Зеленский оставляет без денег рупор единственных союзников Украины в Крыму».

«Они (казначейство) хотят, чтобы мы проводили тендеры на подготовку новостей из оккупированного Крыма (уже бред), срок которых по закону… 45 суток. То есть это просто безумие какое-то, или откровенное издевательство», – написал замдиректора ATR Айдер Муждабаев.

В эфире же самого телеканала Муждабаев обвинил государство Украина в том, что оно «повернулось спиной» к меджлисовцам, «не сломившимся в оккупации».

«Для людей, которые нас смотрят, АТR – это не я, не ты отдельно, это не отдельные какие-то люди – это явление, сущность Крыма, сущность сопротивления. Этот канал смотрел весь мир, когда была аннексия Крыма, кадры с которого брали все ведущие телеканалы мира, потому что мы были на острие всего этого, мы освещали все, что происходило. Мы не согнулись, я тогда не работал – ребята не согнулись за год под оккупантами, ребята не повесили русский флаг, поэтому их уничтожили и додавили до конца. Самое главное, что для людей, которые смотрят нас в Крыму и на других оккупированных территориях, потому что смотрят везде, мы знаем, для них это не мы, это даже не ATR и это даже не меджлис – это государство Украина. Они видят, что государство Украина поворачивается к ним спиной», – театрально пожаловался Муждабаев.