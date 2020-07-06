Рупор московских либералов огорчил Гордона, назвав войну в Донбассе гражданской

06.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Российская Федерация действительно оказывает помощь ЛДНР, но воевать против Киева вышли украинские граждане, что подтверждает количество пленных с российским гражданством.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Путин не забирал Донбасс у Украины. Я всегда спрашиваю, сколько у украинской стороны в ходе донбасской операции пленных граждан России? «Достаточно» (на ответ Гордона – ред.) – это не число.

Сколько сейчас в Донбассе военнослужащих? Конечно, с моей точки зрения, среди них есть и российские военнослужащие. Конечно, там оружие и деньги, но военнослужащие, надо признать, что основная часть — это граждане Украины», – заявил Венедиктов.

Следуя логике утверждения, что Украина воюет с Россией, он сравнил украинскую гражданскую войну на Донбассе и российскую в Чечне и подчеркнул, что, несмотря на внешние факторы, Россия воевала с чеченскими боевиками, а не с Саудовской Аравией, например.

«Руководитель ДНР Денис Пушилин из Москвы, это да (Пушилин родом из Макеевки, ДНР – ред.). Но отряды и бойцы? Это всё равно, что граждане России – чеченцы, но они вели гражданскую войну при поддержке Саудовской Аравии и исламского мира, но они были российскими гражданами, и мы воевали не с Саудовской Аравией.

Ответственность России велика, но история заключается в том, что мы не объявили Донецк 86-й провинцией России почему-то. Значит эта карта на столе», – добавил главред радиостанции «Эхо Москвы».