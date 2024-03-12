Рупор соглашательского режима Сербии пиарит кандидата-соглашателя из России

Алексей Топоров.  
12.03.2024 21:39
  (Мск) , Белград
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Балканы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Спецоперация


Сербское издание «Политика», которое является не только старейшим СМИ Сербии, но и рупором партии власти, опубликовало интервью с кандидатом в президенты России, либералом Владиславом Даванковым.

Что характерно, Даванков представленный как «единственный проевропейский кандидат», стал единственным кандидатом в президенты России, у кого взяла интервью «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербское издание «Политика», которое является не только старейшим СМИ Сербии, но и рупором партии...

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Интервью с Даванковым вышло под заголовком: «Россия должна быть сильной, но нам нужен мир». Как известно, сам лидер либеральной партии «Новые люди» выступает за переговоры с Украиной и Западом, несмотря на то, что Вашингтон, Брюссель и Киев ведут против России и всего русского агрессивную войну и готовы на переговоры только на невыгодных для нас условиях.

При этом «Политика» назвала Даванкова, отметившегося разве что судьбоносным предложением отменить домашние задания в школах, потому что его сын об этом попросил, самым серьезным оппонентом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

«Важно изменить риторику войны, как с нашей, так и с их стороны. Вместо этого мы должны искать компромисс. Политика – это искусство поиска компромиссов. Мы можем поднять ставки, Запад тоже это сделает, но, в конце концов, нам придется сесть и договориться. За столом переговоров вы должны иметь твердую позицию и четкое представление о том, где находятся ваши пределы, какие условия для вас приемлемы. Мы должны сесть за стол переговоров без заранее поставленных условий», – заявил в интервью журналисту Бояну Билбии кандидат Владислав Даванков.

«Я следую политике президента Вучича. Он заслуживает всякого уважения за то, как он защищает суверенитет. Сербия была нашим другом на протяжении веков, у нас одинаковые взгляды на общие интересы, а также на то, что важно для каждой из наших стран. Я также считаю, что ошибка, допущенная в 1999 году (так Даванков назвал преступную агрессию НАТО против Югославии), должна быть исправлена», – сказал российский политик.

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