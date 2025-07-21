Рупор «Турецкого мира» в Германии нахваливает репрессии против российских журналистов в Азербайджане

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Базирующееся в Германии издание Eura24, работающее на многочисленную турецкую диаспору, вышло с программной статьёй, призывающей вслед за Азербайджаном устроить погром российских медиа на постсоветском пространстве.

В публикации утверждается, что офисы российских СМИ за границей работают в рамках «доктрины Герасимова» по гибридной войне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доктрина Герасимова», ставшая приоритетом в российской военной и внешней политике после аннексии Крыма в 2014 году, была основана на новом понимании войны, основанном на асимметричных средствах, таких как дезинформация, психологическая война, этническая дискриминация, средства массовой информации и кибератаки, а не на классических методах ведения войны. В этом понимании СМИ не только производят пропаганду; его также рассматривают как основу для сбора информации, формирования общественного мнения и сбора разведданных в целевой стране», – пугают авторы материала.

Далее открытым текстом называется причина необходимости репрессий – российские журналисты публикуют не выгодную для Запада информацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эти сети, подпитываемые такими темами, как «общая история», «общая культура» и «антизападная риторика», становятся инструментом проникновения в местную политику… Один и тот же сценарий разыгрывается в разных странах с разными действующими лицами. Цель ясна: ослабить демократические процессы, подорвать общественное доверие, затуманить политическую сферу информационной дезинформацией и сформировать общественное мнение, соответствующее интересам Москвы… Даже через заголовок новости, раздел комментариев или интервью можно создать раскол и направить общество целевой страны, а также усилить напряженность в чувствительные периоды», – стращает рупор «Турецкого мира».

И финальный призыв к репрессиям в странах, где к власти приведены западные марионетки: