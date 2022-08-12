Русь это мы, России не существует, – советник Зе-офиса

12.08.2022  14:28 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Россия, Украина
Новости Украины

Миссия Украины – доказать, что Русь – это именно она, а России не существует.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Миссия Украины – доказать, что Русь – это именно она, а России не существует....

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По словам Подоляка, с Украиной Россия должна разговаривать чуть ли не на «вы» и шепотом.

«У Украины есть миссия, она тяжелая, но кроме Украины Россию в нынешнем виде остановить никто не сможет. И это понимают все подсознательно, возможно, кто-то не хочет в это верить, возможно, кто-то не хочет сказать, что это именно так. Украина – единственная страна, которая абсолютно четко понимает, что делают россияне, кто они, почему их нужно остановить и почему мы заплатим самую большую цену за то, чтобы сделать это. И ключевое – Россия имела единственную страну, на которую никогда не нужно было нападать, наоборот, нужно было забыть слово «Украина» и говорить с нами только приглушенным голосом. Вот это не поняла Россия, потому у нас есть миссия – доказать миру, истории, что Русь и вообще цивилизация для Европы, которая будет называться Русью, – это только Украина. России не существует, Россия просто появилась из ниоткуда, и должна в никуда уйти – вот это наша миссия», – заявил Подоляк.

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