«Рус, сдавайся!» – в Киеве призвали жителей ЛДНР переходить на сторону Украины

Жителей Донбасса, которые найдут, каким образом пересечь линию разграничения, на подконтрольной Украине территории ждёт жильё и еда.

Об этом в официальном заявлении сказала вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращаюсь к людям, которые на временно оккупированной территории, которые боятся за своих детей, боятся за свои семьи. Уезжайте к нам, найдите способ перейти КПВВ или другим способом. Мы вас ждём, мы создадим все возможные условия, чтобы у вас было, где жить, чтобы у вас было, чем питаться, чтобы вы чувствовали, что вы не одни», – заявила Верещук.

Комментируя вышесказанное, российский журналист Андрей Медведев скептически отнёсся к радужным перспективам жителей Донбасса, перешедших на подконтрольную Украине сторону.

«Украинская министр (министерка? министерша?) сказала, что жители Донбасса могут ехать на Украину. Что «мы вас чекаемо».

Кто это «мы»? Президент Зеленский, который выступал с концертами перед карателями и боевиками? Который кричал им со сцены «низкий вам поклон, что вы защищаете нас от всякой мрази»?

Куда к вам ехать-то? В Одессу, где русских сожгли за то, что они русские? Туда, где на русском языке запрещено говорить? Отлично. Добро пожаловать к нам, в преисподнюю», – написал журналист в своём Telegram-канале.