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13.04.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
Дзен, Львов, нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Русифицируются на глазах!» – во Львове потребовали загнать всех подростков в бандеровские лицеи

Новости Украины

Нужно всех сотрудников и учащихся заведений с военно-физическим уклоном расселить в своих лицеях, как в казармах, чтобы продолжать обучение, максимально дистанцировав детей от нежелательных контактов.                                                                                                                                                                                                                   Об этом на заседании Львовского облсовета заявила депутат «Голоса» Иванна Герус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, на Украине до сих пор длится война, которая несёт не меньшую угрозу нашему обществу. В это время лицеисты специализированных образовательных учреждений с усиленной военно-физической подготовкой находятся на дистанционном формате обучения, что усложняет их профессиональную подготовку и ставит под угрозу квалификацию будущего поколения военных.

Мы считаем, что это проблема национального уровня, и Украина, которая до сих пор страдает от российской агрессии, не может пренебрегать образованием граждан, которые будут нести прямую ответственность за нашу безопасность в будущем», – заявила Герус.

«Мы призываем позволить проводить обучение в стенах лицеев с усиленной военно-физической подготовкой. Для этого предлагаем использовать компромиссный формат обучения и проведения занятий.

Во-первых, студенты-лицеисты и их преподаватели-офицеры должны сдать ПЦР-тесты. Во-вторых, после получения отрицательного результата, все члены лицея должны перейти на изолированный казарменный режим. В-третьих, преподаватели, которые привлечены к работе в учебных заведениях снаружи, должны и далее преподавать дистанционно до момента проведения их вакцинации, которая стартовала на Украине.

Таким образом, внешние контакты лицеистов будут сведены к минимуму, а наставники смогут беспрепятственно контролировать уровень физической и технической подготовки студентов.

Мы подчёркиваем, что нахождение лицеистов вне учебных заведений на дистанционном обучении не гарантирует их безопасность, поскольку количество случайных контактов только увеличивается.


С учётом вышесказанного призываем областную комиссию по вопросам техногенной военно-физической подготовкой, чтобы предотвратить опасность в будущем», – рассказала львовский депутат.

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