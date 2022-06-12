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Новости Украины

В отличие от Киева, осуществляющего этноцид и украинизацию населения, возвращение русской идентичности на освобождённых территориях Украины происходит естественным путём.

Об этом в эфире «Комсомольская правда» рассказал бывший киевский публицист, переехавший после госпереворота на Украине в Россию, Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня украинизация – это как, извините, взять что-то и обмазать дерьмом. Первоначальный эффект очень хорош, но когда подсыхает, оно отваливается. И те (освобожденные от ВФУ – ред.) территории, они всегда были русскими. Исконно русскими территориями, которые столько лет пытались украинизировать. Вся эта украинизация, при определенной ситуации, высыхает и отваливается, прошу прощения, как дерьмо», – рассуждает Ваджра.

Он убежден, что при отсутствии цензуры и репрессий, преобладающее большинство граждан страны по-прежнему относило бы себя к Русскому миру.

«Русификация не нужна. Проблема в том, что мы имеем дело с русскими территориями и русским населением. Если вы просто перекрываете кислород политике этноцида, которая там (на подконтрольных Киеву территориях – ред.) проводится, то все русское вступает в конкуренцию с украинским – и украинское же все чужое, никакое. Оно не выдерживает естественной конкуренции. Если людям дать выбор между русским и украинским, то всегда выберут русское», – заявил публицист.

«Более 80% населения Украины, после этой украинизации, продолжают выбирать русский – родной. Дайте человеку свободу выбора! Говорю же, через пять лет об Украине никто не вспомнит. Только один регион есть, который будет выбирать, в большинстве своем, украинское. Но это – не больше 20% от всего, что сейчас имеется. Даже меньше, поскольку 25% территорий уже ушло. Нам не нужно делать то, что там делают те суки», – добавил Ваджра.