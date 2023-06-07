Руслан Бортник: Киев взял на вооружение опыт боевиков Ичкерии

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Террористические набеги на Белгородскую область преследуют целью захват нескольких населённых пунктов и удержание их под властью воюющих на стороне Киева нео-власовцев – по примеру того, как делали на Северном Кавказе боевики Ичкерии.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многое зависит от того, будут ли военные возможности у РДК и других структур удерживать длительное время какие-то территории России. Если удастся удерживать военным путём какие-то территории, хотя бы несколько населённых пунктов, значительное время – недели, месяцы… В своё время в Дагестане, Ингушетии, Чечне, мы помним, что длительное время удавалось удерживать эти территории. И тогда это будет превращаться в политический кризис для России», – сказал политолог.

Однако он подчеркнул, что даже если план провалится, какого-то результата неонацисты добьются в любом случае.

«Если же это будут постоянные рейдерские набеги и работа ДРГ, она будет находиться в такой постоянной ситуации, как и сейчас, но раздёргивать дополнительные российские ресурсы, в том числе, и на погашение этих пожаров», – добавил Бортник.