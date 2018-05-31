31.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Руслан Коцаба: Камуфляжно-шароварная хунта Порошенко облажалась

Скандал вокруг инсценировки убийства Аркадия Бабченко ударит по имиджу Украины и еще больше пошатнет позиции режима Петра Порошенко на Западе.

Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил украинский журналист Руслан Коцаба.

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«Бабченко жив, это уже хорошо, спецслужбы опозорились, это тоже хорошо. Наши держиморды и гебешники тупые, соответственно, такая же тупая и информационная война получается. Европа и цивилизованный мир в очередной раз поняли, что с этой властью не надо иметь ничего общего. Порошенко и вся его камуфляжно-шароварная хунта сами себя загоняют в разряд токсичных и нерукопожатых», – сказал Коцаба.