20.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Руслан Коцаба раздолбал Порошенко по максимуму

Украинский журналист Руслан Коцаба раскритиковал в телеэфире «наезд» СБУ на редакцию РИА Новости-Украина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это правосудие или «кривосудие» (арест главреда Вышинского – ред.)? Почему гробовая тишина со стороны всех наших коллег? Это не просто был арест или «маски-шоу» – по сути, уничтожили оппозиционное СМИ. Все эти камуфляжи, блокировки редакции, нашли какие-то георгиевские ленточки, карту Новороссии, какая-то медаль – у кого-то ещё есть сомнения касаемо адекватности гэбнюков – назовём так СБУшников, потому что Служба безопасности Украины так бы не подставляла Украину?» – сказал Коцаба.

Он напомнил, что на Украине пока что есть конституционное право на свободу слова, на критику власти и на оценочные суждения. При этом он проверял РИА Новости и не нашёл там ни одной редакционной статьи. У всех материалов был конкретный автор, который имеет право на свободу слова.

«Но у нас так повелось, что наша олигархическая диктатура предлагает исключительно одно, с её точки зрения, правильное мнение относительно событий на Украине. Вернулась эта вся риторика времён сталинизма – «неблагонадёжные», «изменники Родины», «враги народа» (сейчас говорят «враги Украины», в том числе и меня обзывают), «пособники террористов» и так далее. Все эти эвфемизмы – «гибридная война», «гибридная власть», «гибридный президент», «гибридная свобода слова».

То нацисты блокируют, то гэбнюки маски-шоу устраивают, то регуляторы со стороны Национальной службы забирают частоту и так далее», – добавил он.

«Обвинять журналистов в государственной измене – это последнее дело. Меня тоже обвиняли, это всё потом «лопнет». И вообще, что касается настоящих предателей, не придуманных: я считаю, что Турчинов – государственный изменник, он отдал Крым. Парубий, Яценюк – это всё государственные изменники. Почему-то их никто не судит», – отметил Руслан Коцаба.