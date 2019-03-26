Руслану Коцабе угрожают отрезать голову

26.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский оппозиционный журналист и блогер Руслан Коцаба обратился к киевским властям с призывом защитить его семью от националистов, присылающих сообщения с угрозами.

Соответствующее заявление журналист сделал в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я обращаюсь напрямую к Петру Порошенко, как гаранту Конституции, к господину Авакову, как министру внутренних дел, который должен контролировать все незаконные акты, и обращаюсь к Василию Грицаку – это кум президента, он дорабатывает с ним в должности главы СБУ.

Мне почти каждый день приходят угрозы. Они приходят в форме сообщений, комментариев в Facebook, YouTube и других площадках, где я веду свою журналистскую деятельность. Одно дело, когда это делают штабы, где пишут так называемые боты, а другое дело, когда это делают люди, которые накручены вами – ура-пропагандистами, которые даже из патриотизма сделали бизнес-инструмент», – заявил он.

При этом Руслан Коцаба продемонстрировал скриншоты комментариев под видео на его YouTube-канале, где член националистической партии «Свобода» Максим Никонович угрожает двум его дочкам и лично журналисту, обещая отрезать ему голову.

Также блогер отметил, что уже сталкивался с преследованием в реальной жизни, когда его поджидали на вокзале боевики из организации «С14».

«Последний раз меня ждали на перроне вокзала, когда я ехал во Франковск на суд: два клоуна из «С14», одного из них я узнал. Это Сергей Бондарь – руководитель Муниципальной стражи Голосеевского района. Это общественная организация, когда получает финансирование из госбюджета, и позволяет боевикам «С14» официально иметь при себе оружие и спецсредства. То есть я, простой журналист, ничем не могу себя защитить, а эти окурки могут меня задержать, избить, искалечить а, может даже убить. И мы видим по аналогиям, когда происходили демонстративные убийства журналистов или общественных деятелей, им ничего за это не будет, потому что, скорее всего, они являются стукачами спецслужб, а спецслужбы своих стукачей, как правило, не сдают», – резюмировал Коцаба.