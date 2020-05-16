«Русня, москали, кацапщина, выродки!» – во Львове передали привет Крыму

16.05.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Крым для Украины может быть полезен лишь как основание для антироссийских санкций, но геополитически вопрос уже закрыт.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О Крыме я всегда говорю как о закрытой для нас уже теме. На меня, конечно, обижаются очень много людей, которые, собственно, пережили эту страшную эвакуацию. У меня есть знакомые, которые бежали с одним «ашановским» пакетом каких-то вещей, сменным бельём, трусов и носков. Бежали от той Крымской весны как можно дальше на континент, чтобы выжить там. Многие какими-та ярами, долинами пересекали те блокпосты. Поэтому для них это очень болезненная тема.

Но смотрим геополитически: для меня Крым уже тема закрытая. Поэтому, мне кажется, кто хотел оттуда выехать, он уже выехал. Часть каких-то андеграундных партизанских людей в Крыму, конечно, это герои сегодняшнего дня. Честно говоря, у меня в голове не укладывается, как можно там быть среди той русни, москальни, среди той кацапщины, среди тех всех выродков, которые целовали керченский поезд в фары! Это просто кромешный ад!» – заявил Дроздов.

«Как они там живут, я не знаю, но мне кажется, ради единиц мы можем говорить про какую-то реинтеграцию, возвращение, но, если говорить геополитически, – тема закрыта. Она просто является чисто основанием для санкций и наказания России.

Но я себе, например, моделирую ситуацию, если бы на следующей неделе там бы референдум в том Крыму, где уже всё население паспортизовано, где ФСБ зашло во все руководящие звенья полуострова, завтра проведёшь там референдум, они, думаю, более 60-70 процентов за Россию-матушку», – добавил львовский журналист.