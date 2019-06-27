Русофила Вернадского позабавила бы его цитата на тысячегривенной купюре

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Если о высказывании об Украине академика Владимира Вернадского, появившегося на купюре номиналом 1000 гривен, можно поспорить, то в цитате учёного с призывом объединяться вокруг России – сомнений нет.

И это весьма символично.

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Об этом в ходе конференции в Москве заявила депутат Госдумы РФ Светлана Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот, мы смотрели эти революции: первую грузинскую, один украинский майдан, второй майдан, чего мы только ни видели. Скажите, что изменилось? Изменилось только внутри этой страны с каждой этой революцией, несмотря на прекрасные лозунги, люди начинают жить хуже. И только постепенный выход из этой революционной ситуации, в том числе с помощью России, как-то поднимает население этих стран над той ужасной бездной, в которую их каждый раз бросают», – отметила Савченко.

В подтверждение своих слов политик привела цитату.

«Украина сейчас выпустила новую купюру в одну тысячу. Там портрет великого русского учёного, которого они зачислили в украинцы, Владимира Вернадского, наш Крымский Федеральный университет носит его имя. Там написано такое: «Я вірю у величне майбутнє України» (я верю в великое будущее Украины – ред.)

Я эту цитату подтвердить нигде не смогла, но, возможно, он такое и говорил, но есть другая подтверждённая цитата: «Для будущего нужны не политические решения, а идеальная, глубинная духовная работа, и её центр – Россия». Вот так писал великий русский учёный», – рассказала депутат.