25.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Черногория
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Русофильские силы Черногории избрали тактику «не навреди»


Пророссийские силы, входящие в победивший на выборах в Черногории блок «Демократический фронт», не будут настаивать на своих позициях, чтобы не развалить хрупкую коалицию.

Об этом в интервью изданию «Эксперт» заявил лидер Демократической народной партии Милан Кнежевич, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы остаемся и далее привержены идее сделать все, чтобы Черногория как можно быстрее стала членом Европейского союза и также развить наилучшие из возможных отношения – и с Сербией, и с Российской Федерацией», – сказал Кнежевич.

Он ожидает, что в международной политике произойдет разрядка, и это позволит Черногории выстраивать дружеские отношения с Россией.

«Я серьезно ожидаю, что отношение к России со стороны ЕС, в первую очередь, Германии и Франции, а также США — будет значительно меняться в позитивную сторону, что нам даст возможность и в целом облегчит ситуацию, чтобы мы могли со своей стороны отменить санкции против России», – сказал Кнежевич.

Кнежевич известен своей открыто русофильской позицией — например, выступал на русском языке в ПАСЕ за возвращение российской делегации в организацию, был обвинен со своим соратником по ДемФронту Андрией Мандичем в попытке «госпереворота», якобы «инспирированного Россией», не единожды подвергался неправомерным задержаниям, будучи лишенным депутатского иммунитета.


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