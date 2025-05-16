Русофоб Болтон недоволен антироссийскими санкциями

Елена Острякова.  
16.05.2025 15:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции


17-й пакет антироссийских санкций, который собирается принять Евросоюз, не будет эффективным.

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил на «Саммите по безопасности» издания «Политико», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

17-й пакет антироссийских санкций, который собирается принять Евросоюз, не будет эффективным. Об этом бывший...

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«Мы снова и снова вводим санкции, но это неправильный подход. После вторжения нет никаких причин, почему все 17 пакетов, которые они в итоге придумали, не должны были быть введены сразу.

Санкции работают только тогда, когда они масштабные, когда они быстро вводятся, и когда их строго соблюдают. А мы просто не сделали этого с Россией. Поэтому Россия продолжает войну», – сказал Болтон.

Он уверен, что президент США Дональд Трамп примет новый пакет антироссийских санкций, но сомневается в его эффективности.

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