Русофоб Болтон недоволен антироссийскими санкциями

17-й пакет антироссийских санкций, который собирается принять Евросоюз, не будет эффективным.

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил на «Саммите по безопасности» издания «Политико», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы снова и снова вводим санкции, но это неправильный подход. После вторжения нет никаких причин, почему все 17 пакетов, которые они в итоге придумали, не должны были быть введены сразу.

Санкции работают только тогда, когда они масштабные, когда они быстро вводятся, и когда их строго соблюдают. А мы просто не сделали этого с Россией. Поэтому Россия продолжает войну», – сказал Болтон.