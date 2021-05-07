Русофоб Дроздов признал, что российская культура намного круче украинской

07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Всё украинское совершенно неконкурентоспособно против русского, поскольку Россия вбухивает в свой контент миллиарды.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский телеведущий, патологический русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – то же самое, что вы на боксёрский ринг выставите крупного тяжёлогабаритного игрока, и таким тяжёлогабаритным игроком является российский шоу-бизнес, в который вбухиваются миллиарды долларов за все годы существования России. Потому что всю свою экспансию на соседние страны они подчинили культуре, и потому в это вбухиваются огромные деньги. Во все фестивали русской песни, в продвижение русскоязычного контента – и видео, и аудио, и текстового.

Поэтому, такая страна, которая тем более постоянно находится под угрозой – рыночно мы не можем этому противостоять. Потому что этот рынок намного больше и сильнее. И намного монетизированнее», – пожаловался Дроздов.

«И тут вступает то, к чему я апеллирую: государственническая позиция. Нам не нужно бояться слова «протекционизм». Все страны, которые хотят успеха своему национальному продукту, его защищают. Они в него вкладывают, занимаются его протекционизмом, то есть, защитой.

Потому что если не защитить украинское, то придёт огромный хорошо финансируемый гегемон, который одной рукой будет в тебя стрелять, а другой – петь тебе русские песенки, что, в принципе, одно и то же», – добавил русофоб.

«Потому я за то, чтобы украинское государство производило свою собственную протекционистскую политику относительно всего украинского, а это без ограничения доступа всего русского, подчёркиваю, вражеского контента, не обойтись», – заключил Дроздов.