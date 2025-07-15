Русофоб Дроздов в ярости от грядущего назначения Умерова послом в США

Тарас Стрельцов.  
15.07.2025 15:00
  (Мск) , Киев 
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Дзен, Политика, Украина


Анонсированное Владимиром Зеленским назначение главой минобороны Рустема Умерова послом Украины в США – ярчайшая демонстрация типичной для Зе-офиса кадровой политики.

Об этом в своём видеоблоге заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Анонсированное Владимиром Зеленским назначение главой минобороны Рустема Умерова послом Украины в США – ярчайшая демонстрация типичной...

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«Тот же министр обороны, которого сейчас уже спихивают послом – привет всем дипломатам, которые всю жизнь работали на дипломатической службе, делали карьеры. Послом хотят послать в Америку. А у него такой трамплин – от фонда госимущества (вообще вопросы приватизации и управления активами), у человека магистратура и образование по финансам – и тут война, ведение войны. Гений? Индиго!

Министр энергетики Галущенко вообще успел попрыгать в разных отраслях. Первая – профессиональный МИДовщик, международные дела. Потом занимался борьбой с коррупцией, потом работал в системе юстиции, теперь это энергетика. Что (кроме дружбы с основными деятелями на вершине) объединяет эти очень разные отрасли? У нас индиго работают – прям руки золотые на все дела.

Министр культуры к культуре пришёл с многолетнего опыта послом, причём в очень козырных странах, как Бельгия, например, представлял в ЕС. Позже – атомная энергетика, а потом культура. Вот такой кругозор знаний и дарований. Есть министр сельхоза, который к сельхозу пришёл из госимущества – то есть идеологически классово противоположные пласты» – возмущается Дроздов.

«У нас не увольняют, не выгоняют, не журят за провалы. У нас просто или переводят, или перетасовывают, или другое «пере», или – послом! Если, конечно, повезёт», – резюмировал русофоб.

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