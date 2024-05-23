Русофоб Гончаренко пожаловался на десятикратное превосходство российской армии

Российская армия уже вдесятеро превосходит ВСУ по количеству применяемых дронов, а Верховная рада продолжает грабить страну и развлекаться идиотскими и бесполезными законопроектами.

Об том в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил скандально известный русофобскими выходками депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня появляется новость, вот сейчас говорит вся страна, появляется новость, что у россиян уже дронов в 10 раз больше, чем у нас. Это говорят наши военные. Наши военные. И сейчас эта новость повсюду. И мы не говорим, а что же будет сделано, чтобы было не так», – сказал Гончаренко.

«Мы уже все забрали. Нам говорили: заберём деньги у местного самоуправления – будут дроны. Где? Деньги забрали у местного самоуправления. Где дроны? Нам говорили, это будет бюджет, будут дроны. Где дроны?

Нам много чего говорили, а дальше продолжают волонтёры обеспечивать фронт дронами. Так должно быть? Нет. А что делают народные депутаты? Снова вся страна обсуждает, как народные депутаты внесли закон о налоге на бездетность. Безумие! Зачем это делать? Зачем вносить идиотские законопроекты, потом их отзывать, потом… зачем возмущать людей? Давайте займёмся тем, что реально нужно. А нужно нам: дроны, и фортификации», – добавил русофоб.