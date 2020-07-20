Русофоб Гусейнов назвал теракты в России «национально-освободительной борьбой»

20.07.2020, Москва , Вадим Егоров

Получивший скандальную известность, за то, что в свое время назвал русский язык «убогим» и «клоачным», профессор-филолог Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов выступил с очередным провокационным заявлением.

В ходе интернет-дискуссии Гусейнов назвал взятие заложников в театральном центре на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году «национально-освободительной борьбой чеченского народа».

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе интернет дискуссии в фейсбуке скандальный профессор заявил, что убийства и взятие заложников нельзя оправдать, но, как выяснилось, вполне можно объяснить.

«Факт остается фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа, – написал Гусейнов. – Сейчас в этой борьбе – длительный перерыв. Россия платит колоссальную контрибуцию, Чечня обменяла государственную независимость на военную, а ее руководство считает всю остальную Россию придатком Чечни».

Правда после того, как вокруг этого нового высказывания и без того прославившегося подобными русофобскими выпадами профессора, возник определенный резонанс, тот как это уже бывало – он трусливо удалил свои высказывания. Но интернет все сохранил.

Ранее тот же Гусейнов в довольно нелицеприятной манере высказался о русском языке и практике использования языков нацменьшиств в России.

«Почему некоторым россиянам кажется, что русским в Украине невмоготу выучить к своему русскому ещё и украинский? – написал год назад профессор ВШЭ. – Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском.

А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Потом, по заведенной им традиции, едва разгорелся этот скандал, Гусейнов удалил пост. Но и тогда возмущенные пользователи сохранили скрины. Также в сети появилась петиция с требованием уволить русофоба из ВШЭ.

Впоследствии выяснилось, что Гусейнов активно и системно выступает за постмайданную Украину и против внешнеполитического курса России, обвиняя, вслед за Западом, страну, где он зарабатывает немалые деньги и активно издает монографии, во всевозможных грехах.

«Гирькин или Прищепкин, Петров или Боширов, все эти пригожие луговые – агенты тем более опасной державы, что держава эта – мертва, – писал русофоб в соцсетях еще до того, как к нему пришла «всероссийская известность». – Агент подземной цивилизации, глубинный народ разлагается на свету, но его командиры все-таки надеются нанести непоправимый ущерб мировой цивилизации. Вот почему им так важно обучить своему непонятному языку свой глубинный народ, а нам так важно сообщать остальному миру – тому, что на поверхности, чем грозит ему мертвечина текущей русской публичной речи».

При этом на призывы покинуть «эту страну» и не мучить себя «клоачным языком» уроженец Баку, сын азербайджанца и еврейки упорно не реагирует. А на предложение извиниться перед русскими людьми и страной ответил публичным отказом.

Нужно отметить, что московская прозападная либеральная тусовочка ожидаемо поддержала «жертву травли» Гасана Гусейнова и, в свою очередь, петиция в его защиту собрала сотни подписей литераторов и деятелей культуры. А его выражение «клоачный язык» заняло второе место в номинации «Выражение года» российского конкурса «Слово года».