Русофоб Иванов: Нельзя любить Булкагова и сочувствовать русским после теракта «Крокусе»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Русский язык серьезно влияет на образ мышления многих граждан Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил основатель русофобского движения «Переходи на украинский» Александр Иванов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он не согласен с продвигаемыми некоторыми тезисом «Русский язык не принадлежит Кремлю».

«В том-то и проблема, что принадлежит! Я уже говорил, что язык сам по себе не живет в вакууме. Он влияет на образ мышления», – сказал Иванов в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда».

Он считает, что у русских имперский образ мышления «уже зацементировался», а украинцы, которые до сих пор общаются по-русски и воспринимают его сугубо как средство общения, этот контекст не учитывают.

«Давайте думать на 10–20 лет вперед. Представим, что мы полностью выбили русских, они откатились в свои болота, Путин скончался. Классно! Но если даже следующим президентом будет условный Навальный, они все равно полезут в Украину. Снова начнут: «Давайте поговорим! Давайте устроим телемарафон». Человеку, который вплетен в русский язык и культуру, сопротивляться этому очень трудно. Даже если сознательно понимаешь, что ничего общего с ними не хочешь иметь, что ты – украинец, а Россия – не твоя страна. Посмотрите, сколько сейчас украинцев говорят: «Как вы можете забрать у нас Булгакова?!», – возмущается русофоб.

Он сравнивает Россию с Ираном, называя ее «абсолютным злом», которое ведет «православный джихад».

«Россия – абсолютно безумное государство, но им сочувствуют [после теракта в «Крокусе»]. Ибо есть это культурное влияние: «Это же нация, породившая Пушкина, Достоевского!», – негодует Иванов.