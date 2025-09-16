Русофоб из Бундестага: На нас тоже летят российские дроны – 500 в этом году!

Анатолий Лапин.  
16.09.2025 12:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 473
 
Германия, Дзен, Россия, Русофобия


Россия уже рассматривает Германию как сторону конфликта вокруг Украины, поэтому Берлину не стоит стесняться и продолжать поддержку бандеровского режима в Киеве.

Об этом заявил член Комитета по иностранным делам Бундестага Родерих Кизеветтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия рассматривает нас как противника в войне. У нас в Германии тоже есть полеты беспилотников. За первые 8 месяцев этого года над критической инфраструктурой Германии было совершено более 500 полетов беспилотников с российских кораблей из Северного и Балтийского морей. У нас есть акты саботажа», – сказал русофоб.

Он попытался представить дело так, будто «Москва втягивает Германию в конфликт», позабыв упомянуть, что поставляемое ВСУ немецкое оружие используется для обстрела российских территорий и убивает русских уже четвертый год.

«Я думаю, будет неправильной оценкой сказать, что мы не будем втянуты в эту войну. Россия хочет втянуть нас в нее, и мы должны быть стойкими и поддерживать Украину», – заявил фриц.

