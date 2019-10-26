Русофоб из партии Зе присоединился к маршу за легализацию наркоты

26.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Сегодня в полдень в центре Киева от Кабинета министров до Верховной Рады прошёл разноцветный и горластый «Конопляный марш свободы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В шествии принимали участие около двухсот сторонников легализации марихуаны, которые вышли с плакатами: «Просто сделайте это: урегулируйте законный доступ пациентов к медицинскому каннабису», «Человек не должен страдать», «Стереотипы убивают, конопля – нет», «Медицинский каннабис лечит» и так далее.

Однако в объектив попадало и немало любителей рекреационного использования препарата.

Человек с плакатом «Хапочка не преступление! Декриминализуйте» заявил, что был бы счастлив, если б употребление каннабиса стало массовым.

«Мы в прямом эфире? Мы пришли поддержать жажду украинского народа к свободе и демократии, я считаю, что поступки на пути, нет, я немного запутался. Жаль, что мы в прямом эфире. Я бы сказал иначе», – заявил другой участник митинга.

Отметился и представитель праворадикальной организации «Демократическая сокира».

«Я один из соорганизаторов, один из лидеров «Демократичнеской сокиры», я немножко вложился в организацию акции, а почему пришёл – я вообще уже почти не верю, что могу протестовать против этого дерьма. Дело в том, что медицинский каннабис в нормальных странах легализован давно. И если есть разногласия, можно ли курнуть, чтобы расслабиться, то в медицинском плане я вообще никаких противоречий не вижу», – заявил мужчина.

Также на мероприятии встретился человек, переодетый в конопляный лист, с красным крестом в руке.

«Я хочу, чтобы всем здесь стало веселее и немного теплее, и чтобы все не были друг к другу равнодушными. Если кому-то нужна помощь, чтобы одни люди давали возможность лечиться другим людям официально, не нарушая закон», – вещал «лист каннабиса».

Кроме того, перед собравшимися выступил одиозный нардеп «Слуги народа», русофоб Никита Потураев, который рассказал про свою молодость в Днепропетровске, где очень много наркоманов, употребляющих тяжелые вещества. При этом он подчеркнул, что коноплю, якобы, нельзя относить к наркотикам, которые разрушают личность человека.

«Мои одноклассники и одноклассницы в 8-м классе ширялись такой гадостью, какую новое поколение украинцев даже не может себе представить. Конопля – это не наркотик. Я не видел ни одного человека, который приходил бы в то жуткое состояние, которое я видел, употребляя марихуану», – заявил Потураев и выразил солидарность лозунгам участников акции.

Более того, по его словам, за легализацией марихуаны – развитие новой отрасли экономики, поддержка украинского села, новые высокие технологии и сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

Также выступил человек «от имени ОО «Солдаты народа» и участников боевых действий» и заявил, что «людей, которые положили жизни на алтарь свободы нашей страны, которые сейчас испытывают физические, моральные боли, – бесчеловечно, антигуманно, антизаконно лишать права употреблять те лекарства, которые помогают им выжить, которые помогают им избавиться от суицидальных настроений».

Далее к микрофону подходила совершенно разномастная публика, включая американцев, вещавших украинским «побратимам» на английском о прелестях лигалайза. После окончания официальной части перед зданием Верховной Рады завёл пластинки диджей, а некоторые участники марша даже пустились в пляс под бубны растаманов.