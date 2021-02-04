Русофоб Каспаров пробивает новое дно

04.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Беглый российский оппозиционер, либерал Гарри Каспаров призвал закрыть на Западе филиалы российских телеканалов так же, как это было сделано накануне на Украине.

Об этом он написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Каспаров при этом назвал украинские оппозиционные телеканалы 112, NewsOne и ZIK «российскими».

«Вчера на Украине президент Зеленский запретил три российских телеканала «троянский конь». Это хороший пример того, что должно произойти на Западе с пропагандистскими агентствами Russia Today и Sputnik», – написал Каспаров.

По мнению политолога Владимира Корнилова, заявление Каспарова наглядно демонстрирует двойные стандарты российских либералов.

«Гарри Каспаров либеральненько так, демократичненько поддержал запрет на Украине трёх оппозиционных телеканалов безо всяких решений суда. И призывает Запад поступить так же с RT и Sputnik. Спроси его, можно ли так же закрывать «Дожди» и «Эхи» в России (я уж не говорю о здешних ВВС или DW) – наверное, начнёт возмущаться. Потому что это другое», – пишет Корнилов в своем блоге.