Единственный выход для украинцев – пытаться сохранять вечно патовую ситуацию на поле боя.

Об этом в интервью американской журналистке Кэти Курик заявил бывший посол США в России и отъявленный русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы сказал, что они измотаны, им нужно больше солдат, и они беспокоятся о том, что будет с их страной. Но у них нет выбора. Один мой украинский друг очень эмоционально сказал: «Майк, я процитирую великого военного стратега Майка Тайсона».

Его однажды спросили, не устал ли он в 12 или 13 раунде и не хочет ли он сдаться. Он ответил: «Конечно, я хочу сдаться, но я знаю, что последствия сдачи будут гораздо хуже, чем последствия продолжения борьбы». И это менталитет украинцев!», – уверял Макфол.