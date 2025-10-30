Русофоб Макфол: «Бесконечная война и вечный пат – только так сохраним Украину»

Максим Столяров.  
30.10.2025 16:33
  (Мск) , Москва
Единственный выход для украинцев – пытаться сохранять вечно патовую ситуацию на поле боя.

Об этом в интервью американской журналистке Кэти Курик заявил бывший посол США в России и отъявленный русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы сказал, что они измотаны, им нужно больше солдат, и они беспокоятся о том, что будет с их страной. Но у них нет выбора. Один мой украинский друг очень эмоционально сказал: «Майк, я процитирую великого военного стратега Майка Тайсона».

Его однажды спросили, не устал ли он в 12 или 13 раунде и не хочет ли он сдаться. Он ответил: «Конечно, я хочу сдаться, но я знаю, что последствия сдачи будут гораздо хуже, чем последствия продолжения борьбы». И это менталитет украинцев!», – уверял Макфол.

«В Америке иногда говорят, что если украинцы перестанут сражаться, Путин тоже остановится. Нет, он не остановится, он будет убивать украинцев, дойдёт до Киева и захватит всю страну. У них нет выбора, поэтому патовая ситуация – это единственный выход. Я хочу быть осторожным оптимистом», – вещал американец.

