Русофоб Макфол: В беспределе людоловов из ТЦК виноват только Путин
Если бы не «вторжение», якобы не было бы всего того ужаса, который учинили киевские власти над собственным народом.
Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю заявил скандально известный бывший посол США в России, отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Дудь поинтересовался, видел ли Макфол видеозаписи, «как работают ТЦК», и спросил, есть ли у человека право не идти на войну.
«Я видел. Это тяжело. Моя первая реакция – это очередное доказательство жестокости Путина. Всё, что происходит сейчас на Украине, происходит из-за него, мы всегда должны об этом помнить. Если бы он не вторгся, всего этого ужаса просто бы не было.
Что касается вопроса, я не знаю Конституцию Украины так хорошо, как мне стоило бы. Но у человека должно быть право не идти на военную службу и делать что-то другое. В моей стране во время войны во Вьетнаме были люди, которых называли «сознательные отказчики», и я их уважал, это должно быть частью гражданского общества», – разглагольствовал в ответ американец.
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