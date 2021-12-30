Русофоб Мухарский предложил отстранить от выборов не сдавших экзамен на украинскость

Новости Украины

Пенсионерам и людям до 25 лет, а также тем, кто не знает украинского языка, культуры и истории, нельзя позволять участвовать в выборах.

Об этом в эфире «4 телеканала» заявил скандальный украинский шоумен, националист-русофоб Антон Мухарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди получают себе право в 18 лет управлять государством, избирать себе представителей и так далее, не понимая, что такое государство, по каким принципам оно живет. 18-летние люди еще не платят налоги, потому что их содержат родители, работающие и так далее. Они говорят: «Мы же тоже имеем право»… Потому избирательное право должно наступать где-то с 21, а лучше с 25 лет, когда человек уже вступает во взрослую жизнь, закончив институты, начинает работать и платить налоги, и задумывается: «Стоп, а как мне строить свою жизнь, чтобы она была процветающей», – сказал шоумен.

«Поэтому избирательное право должно наступать в более позднем возрасте, ограничиваться с пенсионным возрастом, хотя это дискуссионная история, хорошо, берем ее в кавычки и выносим за скобки. Но каждый человек, который хочет принимать участие в управлении страной, должен сдать экзамен», – считает русофоб.

«Человек должен сдать экзамен, где он демонстрирует и подтверждает свою способность понимать, как устроены государственные институции и как осуществляется управление государством, подтверждает свое украинство и принадлежность к украинской нации знанием языка, истории, возможно даже культуры. Хотя бы этот набор позволит получить карточку, которая будет внесена в реестры ЦИК и при выборах будет использоваться», – заявил Мухарский.