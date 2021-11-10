Русофоб Мухарский винит Пушкина за… «Грады» под Иловайском

Новости Украины

Россия рано или поздно обязательно придёт на Украину за русскими душами.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский шоумен, майданщик-русофоб Антон Мухарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема ментального сифилиса – обрусения – критично важна для Украины, если мы хотим хотя бы остаться в границах той страны, которая у нас есть сейчас, вместе с Донбассом и Крымом, которые у нас отобрали именно благодаря тому, что там лелеялся Русский мир во всех его гибридных формах. И эти гибридные формы сработали и продолжили существовать и жить в Украине, и как раз эти гибридные формы носителей русской ментальности, истории, культуры, у которых украинские паспорта – вот это основной электорат. Такой инспирированный в украинское общество шпионский клан России», – заявил Мухарский.

«Россия придёт за русскими душами рано или поздно. Потому что эти русские души будут звать не только Путина, но и Пушкина, Булгакова. «Грады» под Иловайском напрямую связаны с великим русским поэтом, потому что именно женщины в махровых беретах стояли и звали: «Путин, введи!». Вот эти все Болдинские чтения, Ахматовские чтения, Яснополянские встречи – вот этот Русский мир… Пушкин и «Грады» под Иловайском очень крепко связаны», – истерил русофоб.