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10.11.2021 17:11
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Донбасс, Политика, русофобия, Украина
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Русофоб Мухарский винит Пушкина за… «Грады» под Иловайском

Новости УкраиныРоссия рано или поздно обязательно придёт на Украину за русскими душами. Об этом в...

Россия рано или поздно обязательно придёт на Украину за русскими душами.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский шоумен, майданщик-русофоб Антон Мухарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема ментального сифилиса – обрусения – критично важна для Украины, если мы хотим хотя бы остаться в границах той страны, которая у нас есть сейчас, вместе с Донбассом и Крымом, которые у нас отобрали именно благодаря тому, что там лелеялся Русский мир во всех его гибридных формах. И эти гибридные формы сработали и продолжили существовать и жить в Украине, и как раз эти гибридные формы носителей русской ментальности, истории, культуры, у которых украинские паспорта – вот это основной электорат. Такой инспирированный в украинское общество шпионский клан России», – заявил Мухарский.

«Россия придёт за русскими душами рано или поздно. Потому что эти русские души будут звать не только Путина, но и Пушкина, Булгакова. «Грады» под Иловайском напрямую связаны с великим русским поэтом, потому что именно женщины в махровых беретах стояли и звали: «Путин, введи!». Вот эти все Болдинские чтения, Ахматовские чтения, Яснополянские встречи – вот этот Русский мир… Пушкин и «Грады» под Иловайском очень крепко связаны», – истерил русофоб.

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