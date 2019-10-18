Русофоб Зеленский не интересует нацистов даже в качестве угодливого пособника

18.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника по уничтожению всего русского, не понимая, что тем самым усиливает своих истинных врагов – националистов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчёт русских, которых уничтожают на Украине – действительно, преследования продолжаются. Зеленский продолжает политику Порошенко, к сожалению. Он, мягко говоря, дал слабину, Зеленского задавили радикалы.

И когда вы начинаете преследовать всё русское на Украине – такое впечатление, что вы сами себе стреляете в живот, в ногу, сердце, куда угодно. Вы никак не можете понять, что Украина без русских несостоятельна и невозможна вообще.

Потому что мы, русские, являемся коренным населением этого государства. Мы его ковали всегда, всю жизнь. А когда вы ложились под ляхов – они всегда над вами издевались, приносили вам смерть и кровь. А вы продолжаете туда скакать», – отметил он.

По мнению Юрия Кота, украинские неонацисты хотят видеть Владимира Зеленского не в Офисе президента, а в месте массовой казни и захоронения евреев, цыган и советских военнопленных – в Бабьем Яру.

«Зеленский дал слабину перед радикалами, и никак не может понять, что в глазах националистов Зеленский с ними должен разговаривать не с Банковой, а в Бабьем Яру – там, где, может быть, какие-то его родственники лежат.

Там он должен вести с ними диалог. Он не может понять, что с нацистами переговоров не ведут», – резюмировал эксперт.