Русофоба «Оксимирона» наказали за издевательство над ВС РФ штрафом в 750 баксов

12.12.2022  22:48 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Ленинский районный суд Петербурга признал рэпера-иноагента Мирона Федорова (Оксимирона) виновным в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал на 45 тысяч рублей.

По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, поводом для возбуждения административного дела стал ролик, размещенный на странице музыканта во «ВКонтакте» 24 февраля, в котором Оксимирон критикует СВО России на территории Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ленинский районный суд Петербурга признал рэпера-иноагента Мирона Федорова (Оксимирона) виновным в дискредитации российской армии...

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В начале декабря также стало известно, что в отношении Оксимирона возбуждено административное дело за трек «Ойда», который вышел 16 сентября. После обращения «Лиги безопасности интернета» в октябре прокуратура Санкт-Петербурга нашла в песне публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России, и лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны.

В песне содержится фраза «Ингрия будет свободной». Ингрией называлась территория нынешней Ленинградской области до вхождения ее в состав России. Топоним используется национал-сепаратистами, ратующими за отделение северо-запада страны.

Сбежавший из России сразу после начала СВО рэпер за границей давал концерты в поддержку Украины вместе с Борисом Гребенщиковым.

Сегодня он никак не прокомментировал решение суда, зато анонсировал концерты в 30 странах мира, среди которых нет России, Белоруссии и Украины.

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