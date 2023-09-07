«Русофобия – единственная честная черта Санду» – молдавский журналист

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Президентка Майя Санду по-настоящему честна, когда одновременно с европейской интеграцией проводит русофобский курс на разрыв всех отношений с Россией. Прозападный курс – в нынешней глобальной ситуации обязательно означает вражду к Москве, к Православию и ко всему бывшему общему пространству.

Об этом в своём телеграм-канале написал молдавский журналист, экс-кандидат в президенты Молдовы Дмитрий Чубашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его убеждению, евроинтеграция и русофобия – это две стороны одной медали.

«Нельзя в одно и то же время стремиться к вступлению в Европейский Союз и сохранять нормальные отношения с Россией. Хоть в чем-то Санду поступает честно», – ироничеки отметил журналист.

Он заметил, что лукавство проявляют как раз «многовекторные» политики, которые, стремясь усидеть на двух стульях, утверждают, что курс на евроинтеграцию, в общем-то, правильный и безальтернативный, но при этом не нужно разрывать отношений с Россией.

«Быть и с ЕС, и с Россией — так сегодня нельзя. Теоретически, можно было бы попробовать не быть ни с ЕС, ни с Россией, но практически это тоже вряд ли возможно. Где Молдова, а где историческое цунами», – подчеркнул Чубашенко.

Быть с ЕС означает быть против России, – констатировал эксперт: «Нынешнее руководство Молдовы и та часть населения, которая его поддерживает — с Европой, а значит, против России. Это логично и честно».

По его словам, совершенно обоснованно, когда в качестве спутников евроинтеграции выступают русофобия, разрыв отношений с СНГ, высылка российских дипломатов, присоединение к антироссийским санкциям Запада, освоение Молдовы альянсом НАТО, милитаризация, подготовка к возможной войне с Россией, ненависть к руководству Гагаузии и Приднестровья, притеснение канонической Православной церкви Молдовы.

Он полагает, что теоретически эта ситуация может измениться только по итогам войны России с Украиной и Западом в целом.

«Возможно, когда-то будет создана новая система европейской безопасности взамен полностью рухнувшей старой, и в этой системе найдется какое-то место и для Молдовы. Но до тех времен, которые могут вообще не наступить, надо еще дожить», – полагает Дмитрий Чубашенко.