Русофобия – лучший товар молдавской «элиты» на продажу – молдавский священнослужитель

Переход молдавских священников в неканоническую «Бессарабскую митрополию» Румынского Патриархата навеян «либеральной повесткой», внедряемой в молдавское общество в течение последних 30 лет, и подразумевающей разрыв связей с Россией как альтернативной Западу носительницей духовных смыслов.

Об этом в интервью каналу MD-24 заявил молдавский священнослужитель, клирик Свято-Георгиевской церкви протоиерей Виталий Шинкарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Этот сложный процесс идёт не первый год. Процесс разделения, который начался в 80-90-е годы с падением СССР, открыл огромную энергию русофобии. И эту энергию, конечно же, используют политики, потому что это прекрасно продаётся. Ненависть к России – это лучший товар и единственный ресурс, который можно выгодно и успешно продавать. Это выгодно не только нашим внешним врагам, но и внутренней нашей так называемой элите», – говорит священнослужитель.

По его словам, каноническая Православная Церковь под омофором Московского Патриархата все эти годы пыталась сохранить единство общества.

«Мы – церковь обоих берегов Днестра. У нас единая церковь гагаузов, болгар, русских – то есть всех тех людей, которых почему-то называют «меньшинствами». Хотя мы обычные полноценные граждане этой страны, любим эту страну, мы в ней трудимся на её благо. И вот именно это полезнейшее качество, которое можно использовать как самый твёрдый клей, – пытаются разбить, потому что нам предлагается всё что угодно, только чтобы разорвать связи с Россией. Это самая обычная, простая русофобия, которая выгодна, в первую очередь, геополитическим врагам, чтобы было отдаление от центра силы, от центра какого-то другого притяжения, чтобы остался только один центр, который находится в Вашингтоне», – говорит отец Виталий.

Он отмечает, что на протяжении более 30 лет независимости в школах и университетах Молдовы – главных кухнях либеральной идеологии, – варится новое сознание людей – ненавидеть всё, что связано с бывшим советским, а ещё дальше – с бывшим русским прошлым.

«Понятно, что это выгодно только заказчикам этого «борща». Само население Молдавии тепло и хорошо относится и к своему прошлому, и к советской действительности, и к Русскому миру, который потрудился на этой земле тоже немало. Вместе с молдаванами, со всеми людьми этой страны мы построили большую и красивую цивилизацию», – говорит отец Виталий Шинкарь.

Священник добавляет: либеральная повестка продаётся только оптом.

«Это не только красивые дороги и хорошие аптеки, которые за границей видим. Это и гендерная повестка, и эвтаназия, и возможность изолировать детей от своих родителей. Это повестка, заставляющая отказаться от вековых традиций предков. Это нас заставляют приобрести оптом. Но об этом не говорят», – заключает отец Виталий Шинкарь.