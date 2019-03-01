Русофобия на Украине пошла на спад, – социологи

01.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Уровень русофобской пропаганды накануне выборов в украинских СМИ зашкаливает, однако антироссийские настроения в обществе, напротив, понемногу идут на спад.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского международного института социологии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Процент готовых проголосовать за вступление в Таможенный союз в феврале 2019 года был несколько выше, чем во время предыдущих опросов, проведенных после аннексии АР Крым и начала вооруженного конфликта на востоке Украины: с декабря 2014 по сентябрь 2017 года процент готовых проголосовать за вступление в Таможенный союз не превышал 18%, в феврале 2019 года – 23%.

В то же время процент противников вступления в Таможенный союз сократился с 55% в сентябре 2017 года до 43% в феврале 2019 года, а процент тех, кто не определился с выбором или не стал бы голосовать, увеличился с 30% в сентябре 2017 до 34% в феврале 2019 года.

То есть, хотя процент противников вступления в Таможенный союз существенно преобладает над процентом сторонников, однако, по данным текущего опроса, антироссийские настроения у части населения несколько ослабли», – говорится в исследовании.

Также социологи отметили снижение поддержки проевропейского курса.

«По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в сентябре 2017 года, поддержка проевропейского курса ослабла с 53% до 45%, вернувшись к уровню, который был до введения безвиза с ЕС (47% в феврале 2017 года, 45% – в феврале 2019 года)», – говорится в документе.