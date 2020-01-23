Русофобия неизбежно вновь погубит Польшу – эксперт

23.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Обретя в 1989 году «независимость» от СССР, Польша снова начала скатываться в русофобию и звериный национализм времён Юзефа Пилсудского.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша, когда она была независимой, была фашистским государством. Польша Пилсудского была фашистским государством, по всем критериям. Были и другие фашистские государства – все прибалтийские страны, Румыния, Венгрия.

В каждом фашистском государстве есть две вещи: оно арестовывает, уничтожает и преследует евреев и коммунистов. Это всегда было вместе. А вот сейчас это разделяют. Когда говорят о преступлениях нацизма, вспоминают о евреях, не важно, по каким причинам, большинство – лицемерным. А вот про коммунистов молчат. Их же можно было уничтожать?

В Польше это был симбиоз – больше половины компартии были евреями, так что они убивали двух зайцев. Но об этом можно, когда одних упоминают, а других нет.

А уничтожение коммунистов было тотальным. И приказ по Вермахту, перед 22 июня 1941 года, был – расстреливать и уничтожать на территории СССР евреев и коммунистов. На месте. А если это одно и то же – ну так патроны сэкономили.

И, вероятно, этот рецидив Польши – вот не могут они быть нормальным государством, они скатываются к этому звериному национализму, как это было при Пилсудском. И сейчас опять. Кто национальные герои Польши? Антисемитская армия Краева, евреев там почти не было», – отметил Кедми.

Также президент фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко выразил мнение, что русофобия стала основным политическим курсом Варшавы.

«Русофобия стала в Польше государственной политикой. Даже не основной линией внешней политики, а государственной политикой. Вслед за антисемитизмом пришла русофобия.

История уже переписана, официально заявляется, что Польша с 1939 года была под гитлеровской оккупацией, а с 1945 по 1989 – под советской оккупацией», – добавил эксперт.

По мнению российского журналиста Петра Федоровича, русофобская политика всегда оборачивалась для Польши крахом, не станет исключением и нынешняя эпоха.

«Русофобия – это беда Польши. Каждый раз, когда Польша скатывается на путь активной русофобии, она терпит крах.

Так было в 1772 году, когда Польша восстала против решения Сейма об уравнении в правах православных и католиков, о чём князь Репнин по настоянию Екатерины II пять лет за это бился. Причём ясно, что король может быть только католик, не занимать такие-то позиции, но и это возмутило шляхетство, как же так? Какой был путь у Екатерины II? Обеспечить и забрать православные народы под своё крыло, раз поляки их ненавидят и такую русофобию делают.

И каждый раз, когда шла русофобия, Пилсудского ли, позже ли, когда Пилсудский умер, Польша терпела крах», – резюмировал Федорович.