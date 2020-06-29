Русофобия останется польской фишкой при любом исходе президентских выборов
Польша продолжит свою антироссийскую политику независимо от того, какой президент будет руководить страной.
Об этом «ПолитНавигатору», комментируя итоги первого тура президентских выборов в Польше, заявил российский политолог Богдан Безпалько.
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Напомним, по итогам голосования, состоявшегося накануне, во второй тур вышли действующий президент Польши Анджей Дуда, набравший порядка 42% голосов и оппозиционный ему мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 30% голосов.
«Кто бы ни выиграл в результате президентских выборов в Польше – Дуда или его соперник – принципиально между Россией и Польшей отношения не изменятся. В принципе, те люди, которые сейчас находятся в польской элите, относятся ли они к партии «Право и справедливость» или к другим партиям, они вынуждены действовать в одном ключе, и это, в принципе, вполне понятное направление в политике востоевропейской страны.
Это опора на США, это некая позиция внутри нее, попытка включить в зону своего влияния Белоруссию и Украину. Естественно, при этом выступать в качестве некоего противовеса по отношению к России с одной стороны, а с другой стороны – пугать всех Россией для того, чтобы получить больше бонусов как в Брюсселе, так и в Вашингтоне. Так что кто бы ни выиграл, он будет все равно придерживаться этой политики, может быть, с некоторой коррекцией в отношении жесткости риторики или демонстративных символических актов», – заявил Безпалько.
Спасибо!
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