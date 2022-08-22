Русофобия по украинским лекалам: Казахстан становится врагом России

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Новости Украины

Активная антироссийская кампания в Казахстане, превращающаяся в вытеснение и искоренение всего русского, на самом деле замешена на желании верхушки не просто сохранить статус кво, но и нарастить отношения с Западом, продемонстрировав этим свою лояльность и рвение.

В последнее время было много копий сломано по поводу скандального высказывания казахстанских тележурналистов о том, что «через 6-7 лет русские отделения для поступления в 1-й класс просто закроют, а нынешние русскоязычные школьники станут неконкурентоспособными». Некоторые даже поспешили записать это в «фейки» и в «вбросы».

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На самом деле заявление имело место в информационно-аналитической передаче «Информбюро» 31 канала, выходившей на русском языке, в которой националист Ахметжан Ахметжанулы настоятельно рекомендовал родителям на основании «неминуемой ликвидации русских школ» отправлять своих детей в казахские классы и школы.

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Получается, что ярым националистам и русофобам, причем на ведущих телеканалах, целенаправленно предоставляли трибуну как раз для запугивания именно казахских семей, решивших отправить в этом году своих чад в русские классы. И это неспроста, так как подобная шумиха является частью плана по постепенному вытеснению языка Пушкина из казахстанской системы образования.

Например, в газете «Караван», принадлежащей старшей дочери Елбасы Дариге Назарбаевой, вышла интересная статья под красочным названием «Отмена русского языка для первоклассников казахских школ: правильное решение, которое давно назрело». В ней приводятся слова и мнение министра образования и соросовского выкормыша Асхата Аймагамбетова о приоритетности изучения первоклашками именно государственного языка.

Так, согласно реформе, в казахских школах с первого класса будут изучать только казахский язык. Министр указал, что упор будет сделан на том, чтобы ребенок «сначала научился читать и писать на своем родном языке». Изучение русского языка в школах с казахским языком обучения планируют начать со второго класса. Английский – с третьего.

«Что касается школ с русским языком обучения, то там, соответственно, в 1 классе будут русский и государственный языки, а английский также – с третьего класса. С точки зрения методологии, это обоснованно, такие исследования и рекомендации уже были, поэтому мы планируем это внедрить», – отметил Асхат Аймагамбетов.

То есть, чтобы не допустить обвинений в перекосе, Миноброзования решило пойти таким образом, чтобы закамуфлировать эту ползучую дерусификацию под видом того, что ученикам трудно изучать сразу одновременно столько языков.

В этой же статье даётся большой комментарий нововведений министерства образования, данный экспертом в сфере просвещения Натальей Новосельцевой. В нём она достаточно критически оценила инициативу министра.

«Если человек плохо владеет родным языком, то и на втором и третьем будет говорить так же плохо», – утверждает эксперт. «Трудно» только детям в классах с казахским языком обучения, именно у них останется в первом классе только один язык для изучения – родной казахский. Поэтому, по сути, многие родители, граждане РК воспринимают данное заявление Министерства просвещения так: русский язык в первом классе отменили, а с учетом разницы в количестве часов это – дискриминация русского языка. Вот отсюда и возмущения», – отмечает Новосельцева.

На самом деле ларчик всех этих «реформ» открывается просто – школьников с казахской формой обучения под разными предлогами еще дальше отдаляют от русского языка. А вся оголтелая пропаганда и грозные заявления о том, что «через 6-7 лет русские отделения для поступления в 1-й класс просто закроют» связана именно с большим потоком детей именно в русские школы.

Так, согласно статистике, обучающихся на казахском языке в республике остается неизменным с 2014 года, а вот количество обучающихся на русском растёт последние шесть лет. Поэтому и хотят в правительстве остановить данный процесс любыми средствами, начиная с административно-бюрократических, заканчивая насаждением русофобии через ведущие СМИ.

Правда методика чиновников как две капли воды напоминает то, что происходило на Украине. При этом издания, которые откровенно говорили об этих проявлениях национальной вражды и нетерпимости просто блокируются на территории Казахстана. Подобное произошло с сайтом «Станрадара», который оказался без объяснения причин недоступным на территории республики.

«Предположительно причиной ограничения доступа к Стану со стороны властей РК стала объективная позиция нашего информационного ресурса по освещению ареста граждан РК в Монголии, расследования коррупции в правительстве, а также беспристрастный анализ внешнеполитических шагов Акорды в сфере внешней и национальной политики», – указывается в сообщении редакции издания.

В качестве меры обхода блокировок в издании указывают возможность использования VPN и прокси-серверов. Примечательно, что ранее такую практику тотальной блокировки неугодных СМИ использовала администрация президента Назарбаева, которая была отменена лишь после известных кровавых январских событий и когда уже Токаев заявил о построении «Нового Казахстана». Как видим, всё возвращается на круги своя.

При этом в стране ширится кампания солидарности с «незалежной», проводятся акиматами городов концерты «за немедленный мир», специальные выставки, представители прозападных НПО и националисты собирают гуманитарную помощь, в том числе каски и бронежилеты, и даже записываются песни, посвященные Киеву.

Так, недавно представители национал-либерального движения «Ел болашағы», куда входят ярые русофобы Арман Шураев, Тогжан Кожалиева, Досым Сатпаев и прочие, сделали специальный видеоролик с исполнением музыки на национальном инструменте домбре в поддержку режима Зеленского.

При этом для красноречивости записали его на фоне разрушенных советских заводов в Алма-Ате, как бы символически показывая «руины» Украины, якобы сотворённые российскими войсками.

То, что эти развалины в Казахстане появились благодаря 30-летним неолиберальным социально-экономическим реформам Елбасы, превратившим страну в сырьевую колонию Запада и свалку транснациональных корпораций, проплаченные «активисты» постарались умолчать.

Соответственно и навязывается общественности такая однобокая картинка и показывается, что все казахстанцы вместе с Киевом против «агрессивной» Москвы, сеющей разруху и запустение.

Но вся эта показанная русофобия и насаждение антироссийских настроений нужны также правящей казахстанской элите для того, чтобы продемонстрировать Лондону и Вашингтону своё усердие и стремление приобщиться к «цивилизованному миру», вытравив из страны всё советское и русское. То есть является идеологическим и пропагандистским отражением желания придворных олигархов сохранить свои активы за рубежом и возможность дальше грабить ресурсы народа.

Для этих целей идут под нож налаженные производственные связи, происходит фактическое присоединение к международным санкциям и отказ от сотрудничества с российскими банками и крупнейшими предприятиями.

Причем ущерб наносится взаимной торговле и поставкам продукции, из-за чего наносится удар по ключевым отраслям экономики РФ.

Так, 19 августа председатель совета директоров международной горнодобывающей компании ERG Александр Машкевич, один из крупнейших и ближайших к Назарбаеву олигархов, принял участие в специальной пресс-конференции в Хромтау Актюбинской области. На ней ведущий капитан казахстанской индустрии, тесно связанный с британским и израильским капиталом, отчитался о том, как он последовательно и сознательно не платит российским банкам за взятые кредиты.

Глава компании ERG Александр Машкевич.

«Пока мы ничего не платим и не будем ничего делать, пока не получим на это разрешение. Мы обращаемся к западным регуляторам, это американский и европейский, и обсуждаем вопрос, каким образом мы могли бы им платить. Без разрешения мы ничего делать не можем, потому что мы будем четко следовать санкциям», – отметил Машкевич.

Более того, он подчеркнул, что компания не только перестала работать с российскими банками, но и снизила экспорт металла в Россию. В частности, комбинаты ERG прекратили поставлять железорудный концентрат и окатыши на Магнитогорский металлургический завод. А это не много ни мало 9 миллионов тонн сырья!

При этом сохранение прежних объемов выпуска металла на этом крупнейшем металлургическом заводе критически важно для поддержания бесперебойной работы всего военно-промышленного комплекса РФ.

Поэтому надо связывать напрямую искусственный рост русофобии и антироссийских настроений с осознанным отказом не только от углубления интеграции, но и с целенаправленным разрывом созданных технологических цепочек, что должно ухудшить положение Москвы в начавшейся экономической и политической войне с Западом.