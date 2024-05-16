Русофобия Польши может закончиться ударом ТЯО по Варшаве – болгарский политик

Вадим Москаленко.  
16.05.2024 20:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Вступление Польши в войну против России может означать немедленный удар тактическим ядерным оружием по Варшаве.  

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вступление Польши в войну против России может означать немедленный удар тактическим ядерным оружием по...

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«Если Польша вступит в войну, к сожалению, дело дойдет, как минимум, до ТЯО. Потому что если у него [Владимира Путина] есть какие-то моральные, психологические, идеологические тормоза не бомбить ТЯО город-герой Киев, то по поводу города Варшавы, я думаю, у него таких тормозов не будет», – отметил Пасков.

«Если что-то серьезное, если что-то капитальное, кардинальное, то будет не важно, это будет Путин, дублер Путина, третий дублер Путина, либо преемник Путина. Это уже не важно.

Важно то, что чисто с геополитической, если хотите, метафизики или алхимии большой политики, для того, чтобы обезопасить не только столицу, а существование государства, ты должен восстановить естественные границы… если не Российской империи, то границы Советского Союза, для того, чтобы гарантировать общую, коллективную безопасность. И за такую цель – за ценой не постоят», – резюмировал он.

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