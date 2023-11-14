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За тридцать лет русофобии Украина превратилась из высокоразвитой процветающей державы в нищего, шпыняемого всеми попрошайку.

Об этом в беседе с полковником ВСУ Виталию Пономаренко заявил украинский блогер Владимир Паньчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши настоящие враги организовали нам братоубийственную войну, и шаг за шагом люди начинают это понимать. На сегодняшний день Украина, которая была основательницей ООН, превратилась в страну-футбольный мяч, каким играют. Мы не субъект мировой политики, а просто объект, которым играют. Уже даже не великие страны мира, а даже такие, как Венгрия и Польша, начинают открывать в нашу сторону рот и диктовать свои условия. То есть, мы за тридцать лет нашей независимости превратились из страны, которая имела космическую отрасль, ядерные технологии и строила самолёты, мы превратились в страну, народ которой ездит в Польшу на заработки собирать яблоки и клубнику. И кричит за это: «спасибо, поляки», – возмутился Паньчак.

Он уверен, что Украина никогда не сможет наладить тесных отношений с Западом.

«Мы можем сколько угодно надувать щёки, но Богдан Хмельницкий не ошибался. Кто жил за границей, подтвердят мои слова, что украинцы очень быстро находят общий язык с молдаванами, белорусами, россиянами, литовцами, эстонцами, грузинами, армянами, казахами, таджиками. Но мало украинцев могут подружиться с немцем, французом, англичанином или итальянцем. И когда триста лет назад Богдан Хмельницкий повёл нас на воссоединение с православными, это действительно был гетман Украины, который понимал, что с запада нас давят поляки, с юга нас давили басурмане. И он прекрасно понимал, что плечом к плечу было проще защищаться», – подытожил блогер.