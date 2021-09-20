Русофобия привела Украину и Прибалтику к расколу с Западной Европой – Василий Волга

Требования не признавать выборы в Госдуму России, поскольку в них приняло участие население Крыма и Донбасса, которые высказывают украинские и прибалтийские политики, будут способствовать еще большему расколу между Западной Европой и европейскими странами, ориентированными на США.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«На самом деле все делают то, что они, в общем-то, и должны делать, находясь в своих собственных системах координат. Требование не признать выборы в России выглядит совершенно безумным. Как можно запретить гражданам России голосовать за российскую власть?

Если уж вводить какие-то санкции, то логичнее было бы сделать это раньше, в то время, когда начали выдавать паспорта жителям ЛНР и ДНР. А теперь, когда выдано уже порядка 700 тыс паспортов, кто может запретить гражданину России голосовать за власть в России? Как можно в таком случае сепарировать одних граждан России от у других граждан России? Почему одни граждане России имеют право голосовать на выборах, а другие не должны иметь этих прав?

Но, опять-таки, каждый действует в своей системе координат. Политики карликовых прибалтийских государств, которые являются клиентелой Соединённых Штатов Америки в Европе, разумеется, будут возмущаться. Но все эти возмущения они уже надоели Германии и Франции, как назойливые комары. Западная Европа уже высказывает свое недовольство тем, как ведёт себя США. Это, в частности, проявляется в этой истории вокруг австралийского военного заказа, которой отобрали у Франции и передали Великобритании.

Конечно, какие-то последствия вся эта история вокруг выборов иметь будет. Как минимум, всё это будет усиливать напряжение в отношениях между странами старой Европы, Германией, Францией, и странами-нахлебниками, которые живут за счёт старой Европы, – это страны Прибалтики, Польша. Сюда же можно отнести и Украину.

Со стороны Украины звучат требования не признавать выборы, но дальше заявлений дело не пойдёт.

Россия поступает так, как она единственно только и может поступить. Даже если бы она хотела в данном случае как-то угодить Западу, она бы иначе поступить просто не могла. Она не может запретить своим гражданам голосовать за власть», – резюмировал Василий Волга.