Русофобия спасет англичан от чувства собственной неполноценности – британский аналитик

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Борьба против России позволяет британским политикам выглядеть такими же значимыми и сильными, как их имперские предшественники.

Об этом в эфире интернет-канала «Deep Dive» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причина, почему у англичан сформировалось такое негативное отношение к России, заключается в том, что Великобритания была великой державой в XIX веке, возможно, самой могущественной страной. И главным противником была Россия. Тогда у нас вошло в привычку считать русских врагами. Мы участвовали в Большой игре, убедили себя, что русские хотят отобрать у нас Индию, и всё в таком духе. А потом произошли две вещи, которые ещё больше усилили эту враждебность. Первая – это коммунизм, британцы и Черчилль были ярыми противниками коммунизма. Это ещё больше настроило нас против русских», – сказал Меркурис.

«А потом произошло второе событие – ослабление нашей власти, мы стали менее могущественными. Это означает, что каждый британский политический лидер считает, что для укрепления своей страны он должен противостоять русским. Потому что, только противостоя русским, мы кажемся себе и остальному миру значимыми и сильными. Если мы просто оставим их в покое, то никто больше не будет воспринимать нас всерьёз. Все просто подумают, что мы – ещё одна маленькая страна. Но если мы будем казаться всем ведущими борьбу против русских, это заставит выглядеть нас более значимыми, чем мы есть на самом деле», – заключил аналитик.