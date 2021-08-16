Русофобия стала единственным средством оправдания «независимости» бывших республик СССР – историк

16.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Русофобия, которая сегодня очередным витком проявляется в постсоветских странах, связана с тем, что бывшие части СССР не имеют другой основы для построения собственной государственности.

Об этом в своем блоге заявил российский историк Андрей Фурсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Фурсова, нынешние независимые страны постсоветского пространства никогда таковыми не были, поэтому стремительно пытаются отгородиться от России.

«Проблема заключается в том, что Россия всегда была целым – больше она была, меньше, но она всегда была целым. А вот, республики, которые составляли Советский Союз, они всегда были элементами какого-то целого. Либо Российской империи, либо Советского Союза. И вот, после того, как был разрушен Советский Союз, все эти бывшие республики встали перед проблемой, как ковать идентичность, на основе чего создавать свою государственность. И они пошли по самому простому, по самому тупому и по самому подлому пути формирования идентичности – как антирусскости. Это в крайней форме нам демонстрирует Украина, но в той или иной степени ни одна бывшая республика Советского Союза, ставшая свободной в 91-м году, ни одна не свободна от антирусскости или от соблазна антирусскости как фактора государственного строительства. Это изобретение своей собственной государственной идентичности иногда смехотворно. Ну, например, Украина. Какая украинская государственность? Часть территории Украины была частью Великого княжества Литовского, затем Российской империи, затем Советского Союза. Ну не было никогда такого государства Украина. Они государственность получили от Украинской ССР, которая была частью Советского Союза, и стали выстраивать украинскую государственность и государственную идентичность как антирусское», – заключил Фурсов.