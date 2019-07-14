«Русофобия в Грузии финансируется из Москвы»

14.07.2019, Москва, Валентин Филиппов

Большинство спонсоров русофобских акций, происходящих в Грузии, являются гражданами Российской Федерации и проживают в Москве. Их антироссийская деятельность не мешает им зарабатывать в России миллиарды, которые используются против России. Такая система отношений сложилась ещё в девяностые, во времена правления Бориса Ельцина, и до сих пор эту систему не удаётся сломать. Мнение о том, что на постсоветском пространстве «всё само наладится» благодаря экономическим интересам сторон – ошибочно.

О том, что Москве на необходимо формировать собственные элиты и лояльное гражданское общество в Грузии и других республиках экс-СССР, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал политолог и специалист по безопасности Северного Кавказа Шота Апхаидзе.

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Валентин Филиппов: В нашей импровизированной студии российский и грузинский одновременно политолог, специалист по безопасности Северного Кавказа, Шота Апхаидзе. Здравствуйте, Шота.

Шота Апхаидзе: Здравствуйте, приветствую вас и зрителей.

Валентин Филиппов: Я буквально сегодня смотрел очаровательную Тину Канделаки в прямом эфире. И мне всё время хотелось заменить слово «Грузия», на слово «Украина». Получалось то же самое.

Скажите мне, пожалуйста, почему российские политологи и чиновники, очень долго говорили: «Не волнуйтесь, на Украине всё будет нормально, как в Грузии. Прошла война, потом всё утряслось, экономика взяла верх, теперь с Грузией у нас всё хорошо». И тут – бабах! Вот это «всё хорошо»! Они там сами себя обманывают, или их кто-то обманывает?

Шота Апхаидзе: Да, вы правильно отметили, что многие эксперты и политологи в России думают, что ситуация сама урегулируется. Что сами могут наладиться отношения, и политический кризис преодолеет сам себя. И всё это можно оставить на самотёк.

Так не случается, на самом деле. Мы имеем дело с очень интересным событием и в Грузии, и на Украине. Политические процессы по отношению к России развиваются параллельно в одинаковом режиме. И за этими процессами стоят западные акторы. Соответственно, они прекрасно знают и понимают, чем занимаются. Какую стратегию, какие методы они используют для осложнения отношений между Грузией и Россией. Для осложнения отношений между Украиной и Россией. У них чётко отработанная стратегия. Это система, которая работает целеустремлённо на срыв русско-грузинских отношений, и вообще, на всём постсоветском пространстве.

Насаждает ненависть по отношению к России. Пропагандирует русофобию. И эта система давно уже, как работает. И, когда идёт разговор о том, что «это всё пройдёт», без нашего участия, без участия Кремля, без участия российской политической элиты – это бред.

Ничего не произойдёт само собой, потому, что это не реально. Невозможно.

Валентин Филиппов: Вот вы перечисляли различных спонсоров того же Саакашвили и националистических движений в Грузии, и многие из них являются гражданами России. Не означает ли это, что часть элит России тоже находится по другую сторону баррикад? Ведь крупные бизнесмены-олигархи – это и есть элита.

Шота Апхаидзе: Вы правильно всё отметили, опередили меня. Много грузинских политиков с двойным гражданством. Они одновременно являются гражданами Российской Федерации и являются гражданами Грузии. И эта часть наших этнически грузинских миллионеров и миллиардеров, которые живут и заработали в России свои миллиарды, являются российскими олигархами, на самом деле, представляют ядро спонсоров «Единого Национального Движения» и «Европейская Грузия». И вот вся либеральная прозападная политическая элита Грузии финансируется ими, и они сами представляют из себя прозападную политическую элиту.

Валентин Филиппов: Как это получается? Олигарх зарабатывает в России…

Шота Апхаидзе: В девяностые годы после развала Советского Союза, вот эта та самая элита, которая заработала за счёт нас, за счёт советских людей, разграбили страну, присвоили всё имущество, и сегодня они стали олигархами. Они являются частью транснациональной западной корпорации. Не имеет значения, они граждане России, граждане Грузии, у них всё богатство хранится в западных банках. Они просто высасывают все ресурсы в России. И перекачивают их на Запад. Вывозят.

Соответственно, им выгодно финансировать русофобию, потому, что они хотят окончательно переломать хребет России. Потому, что после прихода к власти Путина либералам сказали, что с сегодняшнего дня всё будет иначе, и, на самом деле, Путин является героем нашего времени. Он смог изменить ситуацию. Не полностью, но отчасти. Хотя бы на 50%, и уже у нас, у патриотов, у православных людей появился шанс бороться с либералами. В ельцинские времена и девяностые годы у нас реально такого шанса не было.

Так вот, все эти грузинские олигархи, и не только грузинские, которых не устраивает эта ситуация, конечно, финансируют антироссийскую пропаганду.

Касательно конкретного вопроса.

Случай с Гавриловым – провокация хорошо спланированная. Ещё год назад они знали, что этот визит намечается в Грузию. Что Гаврилов приедет в Грузию. И проводится такое масштабное мероприятие всемирного значения. Все прекрасно знали. Люди, которые устроили эту провокацию, они прекрасно знали, что такое мероприятие проводится, но они молчали. Они ждали момента. Они искали повода для этих выступлений, для этого протеста. И за этим стоят американские политтехнологи, это Скай Ойкер. Непосредственными исполнителями являются Гига Бокерия, Элина Пуштария и другие прозападные деструктивные личности, политики Грузии. А финансируется это всё этими же российскими олигархами грузинского происхождения.

Вы сейчас удивитесь, я скажу имена, перечень имён и фамилий тех людей, это, прежде всего владелец Рустави-2 Коба Накофия, его сын Давид Накофия. Они являются владельцами Рустави-2, с этого экрана, с этого телевидения ругают днём и ночью Россию. Ругают президента. Оскорбляют православие. Насаждают русофобию.

Ещё. Братья Араманишвили. Тоже здесь у них бизнес в России. Они все являются крупными бизнесменами. И эти братья тоже отчасти владельцы Рустави-2.

Мамука Гамкрелидзе и его брат. Которые одни из организаторов этой «Гавриловской ночи», можно сказать. И этих протестных акций. Прямо с акции Мамука Гамкрелидзе, прямо 3 числа, взял паспорт и вылетел в Москву. Он сейчас здесь. У него одна из самых крупнейших фирм по недвижимости. Занимается бизнесом в сфере недвижимости.

Есть ещё Пипиа, тоже спонсор. Тоже российский миллиардер. Григол Вашадзе – тоже один из организаторов этих акций, бывший кандидат в президенты от партии ЕНД.

Братья Давид и Гела Бежуашвили. Российские миллионеры , близкие друзья и соратники Михаила Саакашвили. Гела Бежуашвили, бывший глава МИД Грузии, также директор департамента службы внешней разведки Грузии. На данный момент один из лидеров ЕНД. Давид Бежуашвили – депутат парламента Грузии от партии ЕНД и совладелец компании Рустави-2 . Согласно официальной декларации об имуществе и доходах Давида Бежуашвили, владеет в Москве недвижимостью площадью 5400 метров, а также имеет валютный счёт в банке ВТБ (РФ), сумма средств на счету – более 2,5 миллионов долларов. Его компания в России успешно осуществляет бизнес-деятельность в сфере углеводородов.

Мераб Шарангия – российский миллионер, гражданин РФ. Он – совладелец грузинского дочернего предприятия российского оператора сотовой связи «Билайн». Ближайший соратник и спонсор Михаила Саакашвили .

Несколько десятков, знаете, таких людей. Перечислить мы даже не успеем, сколько тут их. Их очень много. К сожалению, за это время правительство Российской Федерации ничего не смогло сделать и не предпринимало никаких мер, чтобы пресечь эту деятельность.

Очень странно, что российские фонды, фонд Горчакова, Россотрудничество, Россмолодёжь, в Грузии сотрудничают с либералами.

Валентин Филиппов: Да!

Шота Апхаидзе: Они осуществляют с ними совместные проекты. Понимаете!

Валентин Филиппов: Можно я один простой пример. Вот огромная Одесса. Миллионная. До войны в Одессе была одна украинская школа. Такая, совсем украинская. В вышиванках ходили.

Так вот, всякие Россотрудничества и другие российские фонды сотрудничали вот именно с этой школой. Возили их на какие-то экскурсии, устраивали им какие-то фестивали. Вот этой маленькой одной школе на всю огромную Одессу. Это работа с детьми, да. Замечательно.

Шота Апхаидзе: Я согласен. Это парадокс.

Вот на примере Грузии я могу сказать, как работают западные фонды и западные политтехнологи. Они не выстраивают с нами отношений. Мы им не интересны. Они создают свою элиту. Они поддерживают своих. Они поощряют своих. Они финансируют проекты, которые им подают свои.

А в нашем случае это абсолютно противоположное. Нонсенс. Парадокс. Но это факт. Наши фонды наоборот, выбирают их. И когда я спросил у некоторых людей, которые осуществляют эти проекты в Грузии, это российские фонды, они мне сказали, что «нам не выгодно сотрудничать с вами, с пророссийскими, потому, что вас Запад считает маргиналами. А нам нужно сотрудничать с Западом и выстраивать с ними диалог». Это абсолютно неадекватный ответ. Понимаете? Абсолютно неадекватный. Так выстроить свою политику и защищать свои геополитические интересы, если, конечно, они у нас есть… (это под вопросом, скорее всего, у нас фрагментальная геополитика, и стратегии нет).

Соответственно, абсолютно неэффективная и провальная политика. Мы увидели несколько раз сильный провал российской политики. Конкретно в Грузии, я имею в виду. Единственный фактор, который удерживает российско-грузинские отношения до сих пор, это общее социокультурное поле. Общая история. И любовь простого грузинского народа и простого русского народа друг к другу. Потому что мы являемся одним народом, несмотря на то, что мы разные этносы. Мы являемся одним братским народом. У нас общая история. Мы бок о бок жили и боролись, и воевали, сначала в Российской Империи, потом в СССР.

Валентин Филиппов: А, простите, вам новую историю не написали там на Западе разве?

Шота Апхаидзе: Конечно, новую историю написали. Переписали.

Валентин Филиппов: А там же дети сейчас учат эту новую историю.

Шота Апхаидзе: Да, детям они, конечно, навязывают новую историю. Поэтому я говорю, что нам тоже надо устраивать такие же курсы истории. Такие же бесплатные курсы русского языка. Но, к сожалению, это всё не делается. Иначе невозможно защищать свои интересы в ближнем зарубежье, где бы это ни было. Невозможно. А вот кое-кто этого не понимает.

Слава Богу, в Москве среди политиков, остались ещё патриоты, которые это всё хорошо понимают, они являются нашими соратниками, нашими братьями, которые полностью поддерживают нас во всём.

Валентин Филиппов: Поддерживают, но результат налицо. Россия на сегодняшний день окружена враждебными государствами. Не народами враждебными, но враждебными государствами. Бывшими союзными республиками.

Шота Апхаидзе: Враждебными политическими режимами.

Валентин Филиппов: Должны же в Кремле понимать, что это ненормально. И вокруг России должны группироваться, а не наоборот.

Шота Апхаидзе: Знаете, в девяностые годы, я уже отметил, был сформирован продажный режим. Продажное правительство Ельцина. Они своим попустительством фактически дали возможность Западу создать в этих странах вокруг Российской Федерации, в бывших постсоветских странах, враждебные политические элиты, купленные, продажные, прозападные, либеральные элиты, и создать свою политическую систему.

Валентин Филиппов: В России же это тоже в девяностые создали!

Шота Апхаидзе: Мы говорим, что надо работать, надо свою элиту создавать, надо конкурировать с Западом, надо своих политиков поддерживать пророссийских, чтоб мы смогли…

Если у нас не будет поддержки от центра сил, коим является Москва, мы не сможем справиться с таким монстром, как Америка. Потому что это – система с огромными финансами. У них мощнейшая геополитическая стратегия и механизм осуществления своих геополитических задач.

Если не будет поддержки Кремля, у нас этого не получится. Это невозможно.

Валентин Филиппов: Я заметил, что у американцев есть комитет по Украине, комитет по Грузии, комитет по Прибалтике. Конкретно есть чиновники на государственной службе, в чьи обязанности входит заниматься Грузией, например.

Шота Апхаидзе: Ну, вы правильно всё отметили. Я об этом и говорю, что в России нет чёткой геополитической стратегии. Есть фрагментальная стратегия. Мы находим ситуационных партнёров. У нас нет долгосрочных партнёров. Имеется в виду, у Кремля. Именно потому, что отсутствует геополитическая стратегия. А эти ситуационные партнёры – они тоже до конца не партнёры. Понимаете?

Валентин Филиппов: Да, понимаю….

Шота Апхаидзе: Они меняют свои позиции, исходя из того, торгуют они сейчас с Западом, или с Россией. А так ничего не получится. Раз и навсегда надо понять, что надо строить свою политическую систему. Надо своё гражданское общество. Свою политическую элиту. Свои неправительственные организации. Свои культурно-просветительские проекты.

А многие в Кремле думают – «зачем нам тратиться, это всё зря», нет, господа! Это, прежде всего, в интересах Кремля. Зря ничего в этой жизни не бывает. Американцы и Запад – они не идиоты, когда они финансируют и вкладывают. Если они потратили сегодня 100 тысяч долларов, то они через пару лет возьмут обратно миллиард. Они это прекрасно понимают. И пора это Кремлю тоже осознать. Потому что, потеряем эту буферную зону, допустим, вокруг Российской Федерации, в первую очередь, конечно, пострадаем мы. Украинцы, грузины пострадаем, все остальные народы. Но завтра это всё на территории России будет происходить.

Валентин Филиппов: Ну, судя по олигархам российским, которых вы перечисляете, то, на самом деле, линия фронта проходит не в Грузии, и не на Украине. Линия фронта проходит в Москве.

Шота Апхаидзе: Конечно. Линия проходит здесь, но пока это ещё не та линия, которая проходит в Грузии и на Украине. Вот у нас это уже конкретный конфликт. Это уже братоубийственная война. И не хочется, не дай Бог, увидеть такую линию в России. А либералам – им наплевать, им безразлично, кто кого здесь будет убивать. Им важно зарабатывать как можно больше денег и выводить эти деньги, и хранить эти деньги в западных банках. И они возьмут чемодан и улетят, а останемся мы. И нам придётся расхлёбывать ту кашу, которую они заварили.

Валентин Филиппов: Я, конечно, восхищён американской смекалкой. Они просто позволяют олигархам грабить собственные народы и гарантируют им легальность этого грабежа.

Шота Апхаидзе: Вы говорите абсолютную правду. Они на наши деньги строят свою политику. У Бжезинского интересно сказано – «на обломках России, против России и за счёт России»… И всё так и происходит. Эти олигархи грабят страну, вывозят деньги, и Запад на эти деньги финансирует русофобскую пропаганду и антиправославную деятельность. На самом деле, всё это направлено на уничтожение православного мира.

Валентин Филиппов: Спасибо вам за ваш взгляд. Я думаю, верный взгляд. Хочу пожелать, чтобы до войны, до кровопролития не дошло в очередной раз.

Шота Апхаидзе: Даст Бог, не дойдёт до войны. Все будем способствовать тому, чтобы не случился такой конфликт. И будем надеяться, что в Кремле всё изменится, вот понимание по отношению к Грузии, по отношению к Украине. И более серьёзно будут уделять внимание этим странам. И будут выстраивать более адекватную политику.

Валентин Филиппов: Хорошо, огромное спасибо.

Шота Апхаидзе: Спасибо вам, всего доброго.