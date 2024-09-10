«Русофобия зашкаливает» – русским запретили покупать недвижимость в Финляндии

Финская политическая элита настолько заражена русофобией, что запретила русским приобретение недвижимости.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил журналист из Финляндии Владимир Гусатинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы назвал это русофобией, конечно же. Ещё года полтора назад я не смог бы сформулировать чёткий ответ на этот вопрос. Мне тогда казалось, что ну, все-таки, о русофобии говорить не совсем уместно.

Но сейчас я уже уверен в том, что уровень русофобии в финском обществе, особенно среди представителей финской политической элиты, он просто зашкаливает. И, естественно, все эти законы – это ни что иное, как проявление расизма», – сказал Гусатинский.