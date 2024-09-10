«Русофобия зашкаливает» – русским запретили покупать недвижимость в Финляндии
Финская политическая элита настолько заражена русофобией, что запретила русским приобретение недвижимости.
Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил журналист из Финляндии Владимир Гусатинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Возникает вопрос – а вот запрет на продажу недвижимости обладателям российских паспортов, русским грубо говоря, закрытие русской школы, это не расизм финской интерпретации?», – спросил ведущий.
«Я бы назвал это русофобией, конечно же. Ещё года полтора назад я не смог бы сформулировать чёткий ответ на этот вопрос. Мне тогда казалось, что ну, все-таки, о русофобии говорить не совсем уместно.
Но сейчас я уже уверен в том, что уровень русофобии в финском обществе, особенно среди представителей финской политической элиты, он просто зашкаливает. И, естественно, все эти законы – это ни что иное, как проявление расизма», – сказал Гусатинский.
«Конечно, они пытаются это скрыть. Допустим, если говорить про закон о приобретении недвижимости, там эти поправки подразумевают запрет на продажу объектов недвижимости гражданам государства, ведущего агрессивную войну.
То есть, речь не идет конкретно о русских, но в данном случае, так как мировое сообщество, особенно европейские страны, Евросоюз классифицирует военные действия на Украине именно как военную агрессию со стороны России, то, соответственно, граждане России потеряют возможность приобретать объекты недвижимости», – добавил журналист.
Спасибо!
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