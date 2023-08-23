Русофобию нужно впитывать с молоком матери – Кривонос

Анатолий Лапин.  
23.08.2023 12:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Украинцы должны впитывать ненависть к России вместе с молоком матери.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы должны впитывать ненависть к России вместе с молоком матери. Об этом в эфире...

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Россия, по мнению украинского военного, является исконным врагом Украины, как и для поляков.

«Еще с тех времен поляк никогда не сказал бы, что русский ему брат. У поляка ненависть к москалям всасывается с молоком матери. Это то, что должно быть в молоке наших украинских матерей, потому что эта формулировка «старший брат» – это вообще для нас огромная проблема.

Это – основная проблема восприятия сообществом лица России. Для нас она – враг. Все забыли, а в определенных моментах и не знали, сколько горя сделала она за историю взаимоотношений Украины и Московии, а потом уже – Российской империи», – заявил Кривонос.

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