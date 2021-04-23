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23.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина
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Русофобку Денисову поймали на владении огромными активами в Крыму

Новости Украины

Украинский омбудсмен, экс-депутат Верховной рады, беглая крымчанка Людмила Денисова, хвалившаяся, что ее внуки стали националистами, имеет бизнес на территории российского полуострова, а ее родственники получили гражданство РФ.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В подтверждение Журавко опубликовал копии обращений мужа, матери, сестры и дочери Денисовой о принятии их в гражданство России. Кроме того, из обнародованных документов следует, что ее муж Александр Денисов имеет 50% акций ООО «Сочи-2» и земельный участок в Симферополе, дочь Елена Титаренко владеет земельным участком и домом на территории санатория «Тропик» в Симферопольском районе, а сестра Екатерина Ивашина получает доход от ООО «Тяньши».


При этом, сама Людмила Денисова до 2018-го года числилась соучредителем и владела 25% уставного капитала строительной фирмы ООО «Триора» в Симферополе. В ее собственности также находится объект недвижимости в Ялте и помещения центра подводного плавания в Севастополе.

«Зеленский, Данилов (СНБО), Баканов (СБУ) как-то не замечают деятельность в России Людмилы Денисовой, которая занимает один из высших постов на Украине – Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Бизнес у нее идет полным ходом в Крыму.

Налоги она платит исправно «агрессору» (России). Ее ближайшие родственники имеют, как российский, так и украинские паспорта. Денисова и члены ее семьи имеют бизнесы. Мало того, Людмила Денисова, через родственников, контролирует переоформленный бизнес и неплохо, кстати, зарабатывает. И ей как-то плевать на права людей! Украинским правоохранителям и СНБО явно необходимо заняться этими людьми, а также самой Денисовой», – написал Журавко.

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